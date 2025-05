A Lecce Conte potrà schierare Olivera centrale di difesa come in nazionale (Sky)

Aveva pensato a questa soluzione già contro il Torino, poi la febbre di Raspadori cambiò i piani. A Lecce l’attaccante italiano sarà titolare nel 4-4-2 con McTominay e Politano esterni

A Sky Sport preparano l’avvicinamento del Napoli alla partita di Lecce. Conte potrà finalmente schierare la difesa pensata già contro il Torino: Olivera centrale di difesa, con Raspadori e Lukaku uniche punte nel 4-4-2. Esterni McTominay e Politano. A parlare della probabile formazione del Napoli, Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno.

Conte pensa ad Olivera centrale come in nazionale con Bielsa

Le parole di Ugolini:

«Allenamento in corso. Si sentono le voci dei giocatori in campo. Allenamento importante, a maggior ragione in una settimana che porta ad una partita che dovrebbe essere al pietra angolare di questa stagione. Confermare la vittoria accorciare la strada verso lo scudetto. Senza Neres, Buongiorno e Juan Jesus, difesa da inventare. Ci sarà probabilmente la difesa che Conte voleva schierare contro il Torino. Raspadori ci sarà nel 4-4-2 pensato da Conte, con Olivera nel ruolo che occupa in nazionale con Bielsa. McTominay e Politano larghi. Contro il Lecce Lukaku segnò quasi sei anni fa il suo primo gol italiano».

Mathias Olivera sta disputando un’ottima Copa America con l’Uruguay; tre vittorie nel girone concluso a punteggio pieno ed ha trovato anche il gol contro gli Stati Uniti. L’anomalia, però, è che stia giocando da difensore centrale in una difesa a 4, accanto al gigante del Barcellona Ronald Araujo.

Marcelo Bielsa, infatti, utilizza il modulo 4-2-3-1 e come terzino sinistro fa giocare l’ex Roma Viña; solo contro gli Usa ha utilizzato il laterale del Napoli nel suo ruolo naturale per circa venti minuti.

Nel primo match contro il Panama, secondo i dati riportati da La Nacion, ha ottenuto l’89,7% di precisione nei passaggi, su 46 tocchi di palla totali.

Contro la Bolivia, invece, è arrivato al 95,7% di precisione, con 101 tocchi. El Observador, sito uruguaiano, gli ha dato voto 6: ha saputo ben gestire il pallone. La Bolivia ha fatto poco in attacco, ma il difensore ha offerto una buona prestazione e, soprattutto, lunghi lanci precisi per gli attaccanti.

L’ultima partita della fase a gironi contro i padroni di casa degli Stati Uniti ha visto non solo il terzino andare in gol, ma anche l’80,4% di precisione nei tocchi di palla. Gli uruguaiani scrivono di lui: è riuscito bene a contenere i contrasti e dai suoi piedi è partita la prima azione d’attacco dell’Uruguay nel primo tempo. Ha dimostrato una notevole prestanza fisica nel gioco.

Una media di 88,6% di precisione nei passaggi. Olivera si è dimostrato finora in Copa America anche un calciatore corretto: zero falli commessi e segnalati nei tre match.

