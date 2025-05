«Il mio discorso calmo, pensavo solo alla pronuncia». Benitez racconta il miracolo di Istanbul

Liverpool-Milan 20 anni dopo. "L'addetto alla sicurezza non mi lasciava entrare perché non mi riconosceva. Il mio amico allora gli disse: Ma sai chi è quest'uomo? È Dio"

Quante volte l’ha raccontata? Rafa Benitez ride: “Ho smesso di contare. Ciò che resta, vent’anni dopo, è tanta emozione e felicità. Una sensazione indimenticabile. Più passa il tempo, più mi rendo conto del valore di quel titolo. Da allora ho visto un sacco di partite fantastiche, ma nessuna è stata all’altezza di questa in termini di emozioni”. Si parla ovviamente della leggendaria finale di Champions League vinta dal Liverpool in rimonta a spese del Milan (3-3, 3-2 ai rigori), 20 anni fa, 25 maggio 2005.

“Sarà difficile fare di meglio – dice a So Foot l’ex allenatore del Napoli che quella sera guidò al trionfo i Reds. “Perché le circostanze erano molto particolari: lo scenario, la stazza dell’avversario, l’atmosfera, le emozioni… Che tutti i tuoi tifosi continuino a cantare con tanto fervore quando perdi 3-0 e soffri così tanto, è unico, eccezionale. Non so se sarebbe potuto succedere altrove”.

“Guardavamo il Milan, e pensavi: Wow, sarà dura. Avevano solo giocatori esperti, talentuosi, abituati a questo genere di partite (Maldini, Nesta, Cafu, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Kaká, Shevchenko, Crespo…). Ma sapevamo anche che, nelle giornate buone, avremmo potuto competere con chiunque. L’idea, come nei turni precedenti, era di giocare con la formazione 4-2-3-1, con Xabi Alonso e Gerrard davanti alla difesa, e Harry Kewell posizionato appena davanti a loro in un ruolo più offensivo. Molti pensarono che si trattasse di un errore. Secondo me avevamo tanta qualità tra centrocampo e attacco, sufficiente per sorprendere il Milan. Purtroppo abbiamo subito subito il gol del vantaggio (gol di Paolo Maldini al primo minuto) , poi Kewell si è infortunato e loro hanno segnato due gol prima dell’intervallo (doppietta di Hernán Crespo) . Ci siamo esposti troppo dopo il primo gol. Era lo scenario peggiore”.

“Quando tornai negli spogliatoi pensavo al discorso che avrei dovuto fare. Con un dettaglio che mi rendeva nervoso: dovevo parlare in inglese, una lingua che non padroneggiavo alla perfezione. In questa situazione, quando si perde 3-0 in finale, la cosa più importante non è l’aspetto tattico, ma quello mentale. Quindi mi sono concentrato molto per non commettere errori di pronuncia o di pronunciare male le parole. Di certo non volevo rischiare di sminuire la forza del messaggio. Tutti avevano la testa bassa, nessuno parlava. Era necessario giocare sulle emozioni. Diedi rapidamente le nuove istruzioni tattiche. Ho deciso di passare a una difesa a tre, portando Hamann a centrocampo per limitare i movimenti di Kaká, che aveva troppa libertà tra le linee per schierare Crespo e Shevchenko nel primo tempo. Poi ho ricordato ai ragazzi che avevamo lavorato duramente e a lungo per arrivare lì, che avevamo ancora 45 minuti per ribaltare la situazione e che se avessimo segnato, tutto era possibile. Ho insistito molto su questo punto. Ho detto loro di lottare, di crederci fino alla fine e che non c’era più nulla da perdere. In ogni caso, a quel punto nessuno credeva più in noi”.

“Sono realista, ero perfettamente consapevole della difficoltà di rimettermi in gioco, ma non ho mai pensato che fosse impossibile. Ero guidato da una sola idea: dare ai giocatori un po’ più di fiducia in modo che non si arrendessero. Nonostante tutto, dovevamo restare positivi e concentrarci su un obiettivo primario: segnare un gol. Mantenere la calma era essenziale. Come allenatore, ognuno ha il proprio stile e la propria personalità. Se mantieni la calma e analizzi le cose freddamente per 50 partite, ma poi cambi improvvisamente atteggiamento perché la situazione ti è sfavorevole, puoi dare l’impressione al tuo spogliatoio di aver perso il controllo. Quindi mantenere questo atteggiamento è stato fondamentale affinché i giocatori ci credessero. Era necessario trasmettere loro questa calma. E ripeto: sapevo benissimo che se avessimo segnato anche solo una volta, tutto sarebbe potuto cambiare”.

E nel secondo tempo avviene la magia: tre gol in sei minuti… “È stato incredibile. Non c’è più bisogno di pensare. Sei euforico e, con l’adrenalina e la folla che ti spinge alle spalle, ti senti in un certo senso inarrestabile. Il Milan non sa più cosa fare, lo stadio canta sempre più forte…”.

E poi i rigori. “Sinceramente eravamo fiduciosi perché avevamo un database delle abitudini dei tiratori del Milan. Li avevamo analizzati bene. È una cosa molto comune oggi, ma all’epoca non era così sviluppata. Dudek aveva tutte queste informazioni a sua disposizione, conosceva le zone preferite di tutti. Ciò ci ha dato un vantaggio significativo”.

“I festeggiamenti sono stati incredibili. Ricordo che uno dei miei amici non riuscì ad andare dove si trovava la delegazione di Liverpool. Quindi ho dovuto uscire e andarlo a prendere. Il problema era che l’addetto alla sicurezza non mi lasciava entrare perché non mi riconosceva. Il mio amico allora gli disse: ” Ma sai chi è quest’uomo? È Dio”.