Il Leverkusen ha già in mente il sostituto di Xabi Alonso, è Cesc Fabgregas (Marca)

Un allenatore molto simile allo stile di Xabi, ma con fame, con personalità, con un sistema di gioco offensivo, ambizioso. Uno ‘Xabi 2.0’, anche se Cesc ha una sua personalità

Secondo quanto riporta Marca, con Xabi Alonso che ha dato il suo addio al Bayer Leverkusen, il club tedesco pensa già al sostituto. Xabi non ha ancora confermato il suo passaggio al Real ma, in ogni caso, il Leverkusen non vuole farsi trovare impreparato. Il successore di Xabi potrebbe essere Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como.

Cesc Fabregas è il successore designato di Xabi Alonso, il Lerkusen prova a convincerlo

Scrive Marca a proposito di Cesc Fabregas :

“Il Bayer Leverkusen da alcune settimane sapeva dell’intenzione di Xabi Alonso di trasferirsi al Real Madrid. Carro (Fernando Carro, amministratore delegato del Leverkusen) insieme al suo direttore sportivo, l’ex giocatore Simon Rolfes, hanno ben chiaro che il profilo di Fàbregas, rispetto ad altri candidati (Ten Hag…), è quello che preferiscono per sostituire Xabi Alonso sulla panchina del Bayer. Un allenatore molto simile allo stile di Xabi al suo arrivo in Germania: senza molta esperienza (Cesc ha allenato solo il Como), ma con fame, con personalità, con un sistema di gioco offensivo, ambizioso… Uno ‘Xabi 2.0’, anche se Cesc ha una sua personalità“.

Ancora non siamo alle firme, scrive Marca. “Diversi emissari del Leverkusen hanno già incontrato il catalano in Italia”.

Xabi Alonso ha salutato il Bayer Leverkusen in conferenza stampa. Si unirà al Real Madrid dalla prossima stagione, anche se il tecnico spagnolo ha preferito non confermarlo.

Le parole di Xabi Alonso:

«Posso dire che il club e io abbiamo concordato che queste due partite saranno le mie ultime da allenatore qui. Ho sempre avuto una buona comunicazione con il club. Vivo un momento di emozioni contrastanti, ma credo sia la cosa giusta da fare. Non è il momento ora di parlare del mio prossimo futuro. Dobbiamo goderci le ultime partite, ho parlato con i giocatori e con lo staff, con tutti quelli che sono stati qui in questi tre anni indimenticabili. Ora è il momento di vivere emozioni con i tifosi nello stadio che mi ha reso quello che sono ora. Sono profondamente grato. Penso che possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto. Tutti mi hanno dato molto. Hanno creduto in me e mi hanno seguito. Ora dobbiamo goderci fino all’ultima partita. Non solo io, ma anche giocatori come Tah [andrà via a zero a fine stagione, ndr]. Voglio avere un bell’arrivederci con loro. Siamo stati insieme per tre anni, c’è sempre stata stima e rispetto. La connessione con i giocatori è stata la chiave durante questi anni, e non scomparirà da un giorno all’altro».

ilnapolista © riproduzione riservata