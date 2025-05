I tre giorni che hanno fatto cambiare idea a Conte: la festa sul Lungomare, la moglie, il mercato (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport prova a ricostruire quel che è accaduto negli ultimi giorni, quando l’addio tra Conte e il Napoli sembrava ormai fatto. Dall’abbraccio gelido in campo la sera dello scudetto alla frase di De Laurentiis alla cena: “auguro a Conte i successi che merita”.

Oltre a questo, scrive Antonio Giordano:

E poi c’è il non detto: gli echi, di Castel Volturno, su una volontà di separarsi, per manifesta diversità. E poi c’è l’avvicinamento con Allegri, che nessuno confermerà neanche sotto tortura, per non farsi trovare impreparati alla eventuale possibile separazione. E poi c’è la Juventus, che dev’essere rimasta sempre un po’ distante, ma mica poi tanto. E ci sarebbe anche quella pausa di riflessione che martedì Conte si è preso: avendo un contratto, perché meditare se prima non c’erano stati dubbi?

La Gazzetta scrive che la festa ha avuto il suo impatto su Conte:

venerdì scorso si è reso conto di aver realizzato un’impresa colossale assieme a una squadra di spessore tecnico ed anche caratteriale. Ha assaporato Napoli dal vivo, prima poteva semplicemente immaginarla, e lunedì, nella parata sul Lungomare, quando quei 350 mila l’hanno travolto nell’anima, ha vacillato.

Il resto – scrive Giordano – lo ha fatto la signora Elisabetta, sua moglie.

De Laurentiis ha garantito a Conte che quei 75 milioni (incassati per Kvaratskhelia) verranno reinvestiti, assieme ai soldi che arriveranno per Osimhen, e gli ha riconosciuto tangibilmente meriti per un capolavoro che resta. Gli ha anche ricordato che De Bruyne ha (quasi) comprato una villa. Questa è vita, perché cambiarla?

Conte-Napoli, la situazione era molto complicata, poi il tecnico ha capito che a Napoli un certo tipo di calcio si può fare (Sky Sport)

Massimo Ugolini in collegamento con Sky Sport parla del futuro del Napoli che con la permanenza di Conte ha messo una seria ipoteca sulla prossima stagione. Ora ci vorrà un mercato all’altezza delle aspettative del tecnico

«Lo ha detto Manna, il Napoli è alla stretta con De Bruyne che è il primo vero colpo di un mercato in cui il club vuole recitare una parte da protagonista. Di questo si è parlato con Antonio Conte, gli investimenti che il presidente è intenzionato a fare sul mercato. Tanti soldi per potenziare la squadra, per consentire a Conte di lavorare sulle due competizioni principali cioè campionato e Champions, senza però dimenticare la Coppa Italia e l’appuntamento con la Supercoppa. Sarà una stagione lunga, faticosa, ma che il Napoli vuole affrontare partendo con il piede giusto e lo sta già facendo con Manna. È un rafforzamento voluto da Conte e evidentemente la garanzia di questo rafforzamento ha garantito di sbloccare una situazione che sembrava veramente molto complicata. Poi c’è anche un aspetto emotivo non secondario e un debito di riconoscenza dei giocatori che ha fatto venire o a cui ha chiesto di restare. Ma il punto è che Conte ha capito che a Napoli un certo tipo di calcio si può fare limando le asperità che avevano raffreddato i rapporti dopo gennaio e la partenza di Kvara. È arrivato lo scudetto che ha riallineato i pianeti tra le parti che hanno trovato un punto d’incontro importante».

