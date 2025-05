Il ritorno in bianconero di Conte riceve ormai numerose conferme. De Laurentiis però non si farà trovare impreparato come con Spalletti

Conte-Juventus è un puzzle che si incastra bene. A Napoli è tutto pronto per Allegri (Tuttosport)

Sul quotidiano Tuttosport il sempre molto infornato Stefano Salandin scrive un’altra puntata del doppio trasferimento di cui si parla ormai da mesi (come i lettori del Napolista ben sanno), ossia del ritorno di Antonio Conte alla Juventus e della scelta di Aurelio De Laurentiis di sostituirlo con Massimiliano Allegri.

Scrive Tuttosport:

Da tempo, del resto, il ritorno di Antonio Conte è un’ipotesi che circola e che viene suffragata da conferme interne ed esterne al mondo del calcio. Il tecnico del Napoli, ora è più che mai concentrato sulla “due giorni Scudetto” la cui riuscita gli consentirebbe di conquistare un’impresa clamorosa e tutt’altro che prevedibile e tantomeno scontata.

Conte alla Juve ma De Laurentiis non si farà trovare impreparato

I tasselli del puzzle sul futuro di Antonio Conte sulla panchina bianconera si incastrano molto bene e la tesserina mancante è rappresentata da quello scudetto che semplificherebbe ancor di più il divorzio da Aurelio De Laurentiis, presidente silenzioso, come mai prima, ma non certo silente. Il presidente, peraltro, ha ben impressa la lezione dell’addio di Spalletti e non si farà più trovare impreparato né, tantomeno, si avviterà in perniciosi e controproducenti scouting per individuare il tecnico cui affidare la panchina: Massimiliano Allegri è pronto a prendere la residenza a Castel Volturno ripetendo, curiosamente, la staffetta che tanta fortuna e tanti titoli ha portato alla Juventus di Andrea Agnelli che, così come per l’Inter con Marotta e lo stesso Conte, nel decennio corso ha sicuramente contribuito a plasmare dirigenti e tecnici vincenti.