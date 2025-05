Confermata la formazione di Parma con qualche accorgimento per segnare quei gol che sono determinanti per scrivere la storia

Gioca Raspadori, Conte cerca lo scudetto col 4-2-3-1 plastico (Corsport)

E Raspadori fu. Se l’è meritata sul campo la riconferma, anche se a Parma non ha combinato granché. Ma nelle altre partite sì. Ha segnato a Lecce, e poi quel 2-1 al Genoa che sembrò il gol decisivo prima della zuccata di Vasquez. Raspadori è stato il jolly pescato da Conte in una rosa che fatica maledettamente a fare gol. Questa sera, contro il Cagliari, come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si affida al 4-2-3-1 plastico.

Scrive il Corsport:

Lukaku-Raspadori sarà il tandem offensivo che proverà a trascinare il Napoli allo scudetto: la formazione che oggi scenderà in campo dal primo minuto contro il Cagliari al Maradona, dovrebbe essere identica a quella che ha cominciato la trasferta a Parma. Con Neres in panchina e pronto a saltare dentro in corsa.

Un 4-2-3-1 plastico, condizionato soprattutto dai movimenti dei trequartisti: McT parte largo a sinistra ma viene sempre a giocare dentro; Politano è quasi a tutta fascia; Jack si abbassa sistematicamente a legare il gioco e poi si alza a sostegno di Romelu girandogli intorno. L’obiettivo è trovare quei gol mancati a Parma: il Napoli deve vincere per non dipendere da Como-Inter.

In vista della sfida del Napoli al Tardini contro il Parma, la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo si concentra sul tandem d’attacco azzurro. Raspadori più Lukaku per la terza volta consecutiva, l’ottava in assoluto in campionato. E i precedenti fanno ben sperare il Napoli.

Scrive D’Angelo:

Ma il 2025 ha segnato un cambio netto col passato, soprattutto per Jack. Che ora gioca, segna, inventa, risolve. E fa volare anche Lukaku, che può dividere spazi e condividere palloni con una spalla accanto. La nuova coppia è ormai rodata. E allora toccherà di nuovo a loro trascinare il Napoli nell’ultimo scoglio lontano dal Maradona.

A Parma sarà la terza gara consecutiva col nuovo tandem del gol in prima linea. L’ottava volta in questo campionato in cui Conte comincerà la partita con la Lu-Ra in attacco. Raspadori sta vivendo un momento d’oro e, specialmente in trasferta, è diventato un fattore chiave per sbloccare le partite.

Lukaku domenica è tornato al gol, ma ha interrotto una specie di incantesimo napoletano. Fino a domenica scorsa, a ogni gol di Lukaku corrispondeva una vittoria del Napoli. E forse anche per questo la frenata col Grifone è apparsa ancora più clamorosa agli occhi dei tifosi.