Gli old style sono Inzaghi, Ancelotti, Ranieri ma la nuova moda prevede pantaloni comodi, t-shirt o maglioncino, polo, felpe e scarpe da ginnastica

In Europa, l’aspetto legato agli outfit degli allenatori si è evoluto con le aspettative che si hanno intorno a questa professione.

Giacca e cravatta sono passate di moda per gli allenatori, ora si va di outfit più “vicini” ai calciatori

L’Equipe scrive:

Fino al 2013, gli allenatori di Ligue 1 indossavano quasi tutti la tuta nei giorni delle partite. Nel 2025, solo uno continua a farlo. Da tempo, la convenzione per gli allenatori è quella di presentarsi davanti alle telecamere e allo stadio con un outfit che rispecchi un’immagine di presenza e autorità. Nel 2013, 17 dei 20 allenatori della Ligue 1 indossavano nei giorni delle partite giacca e cravatta e un paio di scarpe a punta. «La generazione di allenatori tra i 60 e i 70 anni proviene da un’epoca in cui tutti indossavano un abito elegante per andare in ufficio. Ma i tempi sono cambiati», afferma Stéphane Ashpool, designer degli abiti per gli atleti francesi alle Olimpiadi del 2024 ed ex allenatore di basket. «Tranne che in alcuni ambienti molto formali come la politica o la banca, quasi più nessuno si veste elegante nel mondo del lavoro», sostiene Frédéric Godart, dottore in sociologia.

In Europa, anche se ci sono casi come Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti o Claudio Ranieri, la maggior parte dei giovani allenatori si sono appropriati di abiti meno pesanti da indossare rispetto alla giacca e alla cravatta. Hanno così creato un nuovo trend, i cui rappresentanti sono Xabi Alonso, Arne Slot, Mikel Arteta, Roberto De Zerbi, Ruben Amorim o Liam Rosenior. Sotto l’influenza di questi allenatori, pantaloni comodi, t-shirt o maglioni neri aderenti, polo, felpe larghe e scarpe da ginnastica – bianche o nere – vestono ora quasi tutti. È uno stile elegante e neutro, un po’ più vicino a quello dei giocatori. Il cambiamento d’outfit degli allenatori accompagna un cambiamento nell’approccio e nella filosofia della professione. Infatti, se per molto tempo la figura dell’allenatore è stata associata principalmente a quella autoritaria, negli ultimi anni le aspettative intorno alla professione si sono evolute verso una maggiore vicinanza con i giocatori.

