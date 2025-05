Il “caos tattico” dell’Inter affascina l’Europa, Inzaghi ha reinventato la bi-zona di Canà

Lo Spiegel: “Attacca a intervalli, l’avanzata di più giocatori provoca una situazione da flipper e all’improvviso. Un caos deliberato che manda fuori controllo la difesa avversaria”

Lo Spiegel lo chiama “caos deliberato”. E suona tantissimo come il famigerato 5-5-5, la “bi-zona” di Oronzo Canà: “Cinque giocatori vanno avanti, cinque vanno indietro. E si crea la confusione. Le squadre si diranno: ah ah, che sta succedendo?”. Lo Spiegel più sobriamente spiega: che “l’undici di Simone Inzaghi è una squadra da intervalli. Attacca poco, ma con forza. Quando si afferma nella metà campo avversaria, esercita una pressione sorprendente e crea quasi sempre occasioni da gol molto chiare. Spesso basta un duello vinto, l‘avanzata di più giocatori provoca una situazione da flipper e all’improvviso gli italiani si ritrovano con diversi giocatori dentro e intorno all’area di rigore. Si tratta di un caos deliberato che manda fuori controllo la difesa avversaria”.

“L’Inter è, in un certo senso, una squadra molto umana, lontana dalla perfezione costante. Contro rivali come il Barcellona deve mostrare i propri punti deboli, ma riesce a nasconderli per lunghi periodi attraverso passione, abilità, automatismi e tattica. Il suo ingresso in finale trasmette anche un morale più alto, fonte di ispirazione per molti club. Perché l’Inter ha un grande nome. Ma nella classifica europea per capitalizzazione di mercato è solo al 14° posto”.

Insomma c’è speranza per tutti.

