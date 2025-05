Ghoulam: «Quando sei in campo in partite così le gambe volano e sai che devi vincere per forza»

A Sky Sport a poche ore dal fischio d’inizio di Napoli-Cagliari che potrebbe regalare al Napoli e ai napoletani il quarto scudetto, l’ex azzurro Ghoulam è in diretta da piazza Plebiscito:

«Ho vissuto due città. Stamattina una Napoli un po’ più calma e tesa, adesso si sta caricando per questa partita. È la partita della vita per i giocatori e per i tifosi, sappiamo che oggi il Napoli deve vincere per forza»

Come si approccia un giocatore a questo tipo di partita?

«Devi metterti in una bolla, la cosa importante è al concentrazione, poi la caricar te la danno i tifosi. Entrando in campo per il riscaldamento cominci a sentire la pressione, poi le gambe volano e sai che devi vincere per forza, non sia come né quando, ma devi spingere».

Sembra un discorso di Ghoulam fatto nello spogliatoio ai compagni

Un uomo scudetto?

«Di Lorenzo, perché è un giocatore che ogni volta che ci sono le partite importanti risponde presente»