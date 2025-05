Gasperini verso l’addio all’Atalanta, possibile l’arrivo di Tudor. Ma c’è anche Sarri (Pedullà)

Giampiero Gasperini e l’Atalanta vanno verso una separazione dopo nove anni insieme. E ora iniziano a circolare le voci anche su chi potrà raccogliere l’eredità del tecnico di Grugliasco. Tra i papabili potrebbe esserci Igor Tudor, a sua volta vicino all’addio alla Juve che può optare per il ritorno di Antonio Conte.

Gasperini-Atalanta addio, per il dopo c’è Tudor?

Ne ha parlato il noto giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito, ponendo anche l’accento sul fatto che il croato preferirebbe iniziare la stagione dopo due subentri negli ultimi due anni. Ecco quanto riportato.

“Igor Tudor vuole tornare presto a lavorare, ma alle condizioni giuste e per dimenticare la parentesi Lazio che non si è chiusa bene. Se fosse lavorare tanto per, Tudor sarebbe già rientrato: ci risulta che abbia avuto tre proposte (due dall’estero, una dalla Serie A) ma per il momento ha declinato. Tudor sa di poter avere una chance dall’inizio della prossime stagione, per esempio all’Atalanta dove il divorzio da Gasperini è probabile a prescindere dagli aspetti contrattuali”.

“Tra l’Atalanta e Tudor c’è feeling, con il direttore sportivo D’Amico – che lo conosce bene – garante dell’operazione. L’Atalanta ha valutato e sta valutando altri profili, per esempio quelli di Sarri e Roberto Mancini, ma con Tudor si potrebbe blindare un accordo senza dover aspettare per troppo tempo. Non ci sono firme, ma si tratta di una traiettoria che va seguita con attenzione”.