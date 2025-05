Gasperini, concreta l’ipotesi rottura con l’Atalanta. Sullo sfondo Roma e Milan (Sky Sport)

Aria di divorzio tra Gasperini e l’Atalanta. Dopo nove anni potrebbe sciogliersi il sodalizio più longevo della Serie A. Ha ancora un anno di contratto con i bergamaschi ma adesso, dopo l’incontro con la società, è concreta l’ipotesi rottura. La notizia è stata data a Sky Sport che sul sito ha scritto:

Altra novità sulle panchine della Serie A: dopo l’incontro a sorpresa in mattinata, durato circa un paio d’ore, c’è la possibilità concreta di separazione tra il club bergamasco e l’allenatore che, per la prima volta dopo 9 stagioni, ha aperto all’ipotesi di lasciare l’Atalanta. Si tratta di una questione di motivazioni personali. Le parti si riaggiorneranno entro la fine della settimana.

Nebuloni, sempre di Sky Sport, ha detto:

Ricordiamo che Gasperini era stato corteggiato dalla Roma e potrebbe interessare anche ad altre squadre La Roma ha lungo cercato, corteggiato Gasperini ma sullo sfondo c’anche il Milan. Si potrebbero aprire scenari nuovi.

Tra Atalanta e Gasperini non è finita: il club prova a convincerlo a rinnovare fino al 2027 (Libero, 15 maggio)

Secondo quanto riporta Libero, tra Gasperini e l’Atalanta potrebbe non essere finita. Il club vorrebbe convincere l’allenatore a rinnovare fino al 2027 con opzione per il 2028. Ci sarà un incontro tra le parti nei prossimi giorni.

Su Libero si legge:

L’Atalanta sta provando a convincere Gian Piero Gasperini a rivedere i propri piani futuri e, dopo aver conquistato l’accesso alla Champions per la quinta volta in sette anni, è in programma un nuovo incontro tra le parti. Il tecnico della Dea mesi fa aveva annunciato di non voler rinnovare il contratto, con il club di Percassi, che scade nel 2026. L’idea del presidente Antonio Percassi è quella di proporre un rinnovo a Gasperini sino al 2027 con opzione fino al 2028.

Il Corriere di Bergamo scrive:

Con la Champions in tasca, e i relativi 55-60 milioni, l’Atalanta attende di capire il proprio futuro. Prima di Genoa [match che si terrà sabato 17 maggio, ndr] vertice Percassi-Gasperini. Il tecnico potrebbe anche ripensare le proprie scelte e rinnovare per 2 anni. Ma non sono escluse la rescissione o l’ipotesi che resti solo 12 mesi, a scadenza. La linea dei Percassi sarà quella di rispettare le sue intenzioni.

Ma cosa può succedere? Le ipotesi sono tre: proprietà e tecnico arrivano a un accordo per il prolungamento del contratto di Gasperini (in scadenza tra un anno: giugno 2026); oppure club e allenatore non trovano un’intesa e a quel punto restano due vie: le parti concordano di lasciarsi in armonia arrivando a una risoluzione consensuale del contratto, oppure decidono che il tecnico resta per l’ultimo anno senza altri accordi. La prima soluzione sarebbe la meno traumatica per l’ambiente. La seconda via porterebbe a un cambio storico per il calcio a Bergamo. La terza possibilità sarebbe una novità assoluta per la gestione Percassi, abituati a una programmazione di medio periodo.