Frattesi e Lautaro Martinez verso il recupero: ci saranno a Como (Tmw)

Non solo Napoli-Cagliari e il “Maradona”. Venerdì i riflettori saranno anche sullo stadio “Sinigaglia” per il match tra il Como e l’Inter. In questi giorni tengono banco le condizioni di Davide Frattesi e Lautaro Martinez. Entrambi sono stati costretti a saltare gli ultimi impegni, compreso quello con la Lazio di domenica scorsa.

Frattesi e Lautaro Martinez tornano col Como

Dopo l’allenamento odierno arriva una buona notizia per Simone Inzaghi. I due nerazzurri sono parzialmente rientrati in gruppo e con ogni probabilità verranno convocati. Lo ha riportato il portale Tmw, facendo il punto sulla situazione.

“Domani, come da previsioni, è atteso il loro rientro completo in gruppo: i due puntano Como. Deciderà poi lo stesso Inzaghi se sarà il caso di portarli al Sinigaglia. Dalla panchina? Sulla carta sì, ma per quanto riguarda Lautaro la domanda non è soltanto retorica: se la scelta (come ora sembra probabile) fosse la convocazione, la panchina per il Toro sarebbe la prima volta in questa Serie A. Non è da escludere, quindi, che se fosse effettivamente convocato, possa anche partire dall’inizio, in una staffetta di rodaggio programmata in vista della finale di Champions League con il Paris Saint-Germain il prossimo 31 maggio”.

Da verificare, invece, ci sono le condizioni di Piotr Zielinski e Benjamin Pavard: i due sono alle prese con alcuni acciacchi e non è scontato che riescano ad esserci in vista dell’ultimo impegno di campionato. Potrebbero anche essere preservati in vista della finale di Champions League.