È ancora McTominay ha trascinare un Napoli che ha gomme visibilmente sgonfie (Condò)

Paolo Condò sul Corriere della Sera riassume la giornata di calcio che si è giocata ieri sera: “La 37ª giornata è la penultima pagina del romanzo, non conta più nulla come giochi, quel che è in barca è in barca e tutto diventa lettura dei momenti”. Una serata di emozioni forti sopratutto per il Napoli che si ritrova negli spogliatoi dopo il primo tempo quando arriva la notizia del vantaggio dell’Inter.

“Dopo aver perso Buongiorno e Lobotka, Conte ha chiesto uno sforzo estremo al dolorante McTominay, e lo scozzese non si è fatto pregare. Così è ancora lui a trascinare un Napoli che ha gomme visibilmente sgonfie, ed è una sua punizione all’incrocio la possibile palla del destino, e invece Suzuki dice che no”.

Finisce così come era cominciata, ma non senza batticuori e nervosismo che portano Inzaghi e Conte a farsi espellere dal campo:

“Fra Napoli e Inter c’è sempre un misero punticino, ma è rimasta anche una sola giornata, e questo dice che Conte ha fatto comunque un passo avanti verso il traguardo, e Inzaghi ha mancato un’occasione. Poveri quelli che alla prossima gara se li troveranno vicini di tribuna”.