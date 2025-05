Duello Napoli-Inter anche sul mercato: i neroazzurri hanno formulato una proposta a David (Gazzetta)

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha inviato una proposta ufficiale a Jonathan David e al suo entourage. “La proposta dell’Inter è lì, sul tavolo di Jonathan David e del suo entourage. La dirigenza nerazzurra monitora da mesi la situazione dell’attaccante canadese, che proprio ieri ha confermato l’addio al Lilla“. Un parametro zero futuribile, il profilo perfetto per l’Inter e avallato anche da Oaktree a una sola condizione però.

David: è duello tra Inter e Napoli

Gazzetta scrive

“Forte del costo zero per il cartellino, però, David ha una richiesta di ingaggio molto elevata – circa 5 milioni netti a stagione – e la proposta nerazzurra è leggermente inferiore rispetto ad altre piovute sul tavolo del procuratore Nick Mavromaras dell’agenzia Axia Sports Management. L’attaccante è seguito da Napoli, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid. Insomma, la concorrenza non manca. Ma in questo senso potrebbe rivelarsi decisiva la dimensione raggiunta anche dall’Inter negli ultimi anni“.

Nella trattativa fra l’Inter e David, però, c’è un paletto imposto da Oaktree: puntare su parametri zero può pure funzionare, a patto che si tratti di profili giovani, già pronti, futuribili. A ciò si aggiunge una sorta di “clausola”: “per acquisti che non comportano esborsi relativi ai cartellini “puri”, è vietato versare commissioni (astronomiche o meno) a procuratori vari“.

Il suo futuro però è tutt’altro che certo. Se l’attaccante canadese è sicuro di lasciare il Lille a fine stagione a parametro zero, c’è ancora incertezza su quale sia la prossima destinazione. Inter e Juventus ci hanno provato più volte, l’unica ad avere convinto David sembrerebbe essere il Napoli.

Sportmediaset, citando Pedullà, scrive che la trattativa tra il Napoli e il giocatore è ben avviata. “Il Napoli avrebbe accettato di inserire una clausola rescissoria nel contratto in seguito all’incontro tra gli agenti del giocatore e il ds partenopeo Giovanni Manna. Inoltre Aurelio De Laurentiis avrebbe dato il proprio benestare anche sullo stipendio che si aggirerebbe sui cinque milioni a stagione più bonus alla firma, condizioni che club come Inter e Juventus non avrebbero accettato tanto da richiedere uno sconto“.

Tuttavia “ciò che frena il Napoli sarebbe proprio l’entourage di David che chiede una serie di commissioni considerate “esagerate” da parte della squadra campana, un nodo che potrebbe frenare la trattativa“.