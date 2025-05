David annuncia il suo addio al Lille: «Ogni storia ha un inizio e una fine». Sarebbe vicino l’accordo con il Napoli (Pedullà)

Con un emozionante video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Jonathan David ha ufficializzato il suo addio al Lille. Il Napoli è sulle sue tracce.

David: «Ogni storia ha un inizio e una fine»

Ogni storia ha un inizio e una fine. Volevo dirvi personalmente che, dopo così tanti anni al club, è ora di salutarvi. Ho trascorso cinque stagioni meravigliose qui, so che non è sempre stato facile, ma spero che con i miei gol e le mie esultanze sia riuscito a portarvi un po’ di gioia. In particolare il campionato francese e anche la Supercoppa e credo che con questi due trofei insieme, abbiamo portato molta gioia e piacere. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff, il team tecnico e medico, i dirigenti, tutti quelli che ho incontrato e con cui ho trascorso mesi al club. Grazie di cuore per tutto ciò che mi avete dato personalmente in questi anni. Grazie dal profondo del mio cuore e, infine, ai tifosi. So che non ho avuto un inizio facile, ma mi siete sempre stati accanto. Mi avete sostenuto in tutti i momenti difficili e per questo vi porto davvero nel cuore e vi ringrazio infinitamente per tutti i bei momenti che abbiamo condiviso. Siete stati dietro alla squadra, dietro a me, incoraggiandoci, permettendoci di vivere stagioni come quelle che abbiamo avuto. Grazie“.

Il Napoli non convinto delle commissioni all’entourage del calciatore

Il suo futuro però è tutt’altro che certo. Se l’attaccante canadese è sicuro di lasciare il Lille a fine stagione a parametro zero, c’è ancora incertezza su quale sia la prossima destinazione. Inter e Juventus ci hanno provato più volte, l’unica ad avere convinto David sembrerebbe essere il Napoli.

Jonathan #David: il #Napoli accetta di inserire clausola e le condizioni di ingaggio. Andranno chiarite altre cose, per questo il #Napoli tiene aperte altre piste (#Nunez compreso), ma per David vorrebbe andare fino in fondo. E le altre italiane (per ora) sono ferme. L’attaccante… https://t.co/Uc8oDRqvd4 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 13, 2025

Sportmediaset, citando Pedullà, scrive che la trattativa tra il Napoli e il giocatore è ben avviata. “Il Napoli avrebbe accettato di inserire una clausola rescissoria nel contratto in seguito all’incontro tra gli agenti del giocatore e il ds partenopeo Giovanni Manna. Inoltre Aurelio De Laurentiis avrebbe dato il proprio benestare anche sullo stipendio che si aggirerebbe sui cinque milioni a stagione più bonus alla firma, condizioni che club come Inter e Juventus non avrebbero accettato tanto da richiedere uno sconto“.

Tuttavia “ciò che frena il Napoli sarebbe proprio l’entourage di David che chiede una serie di commissioni considerate “esagerate” da parte della squadra campana, un nodo che potrebbe frenare la trattativa“.