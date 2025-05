Dopo De Bruyne il Napoli ha in mano anche il sì di David (Corsport)

Il campionato è finito e lo scudetto vinto, ora che anche i festeggiamenti sono stati archiviati, occorre cominciare a guardare avanti e a pensare alla prossime stagione. C’è innanzitutto da non ripetere gli errori commessi dopo lo scudetto vinto con Spalletti e poi c’è la Champions. Proprio per questo il Napoli, oltre a lavorare sul fronte allenatore per capire se resterà Conte o arriverà Allegri, sta chiudendo già i primi accordi con alcuni calciatori

“Kevin De Bruyne è il primo acquisto che Conte potrebbe ritrovarsi in rosa nel caso in cui decidesse di continuare l’avventura iniziata meravigliosamente con lo scudetto. Ma non finisce mica così: il Napoli ha in pugno che Jonath David. Il ds Manna a scritto e De Laurentiis ci ha messo a firma: un fuori classe senza età e un attaccante formidabile sembrano due ottimi argomenti di ingresso, per introdurre il futuro della squadra che verrà”.

