De Zerbi non nasconde le sue ambizioni col Marsiglia e rivela: «La finale di Champions?Guarderò un film su Netflix»

Secondo in Ligue 1 e già sicuro di disputare la prossima Champions League, l’Olympique Marsiglia vuole concludere la stagione nel migliore dei modi. In conferenza stampa il tecnico, Roberto De Zerbi ha ricordato la posta in gioco.«Domani metterò in campo la migliore formazione possibile considerando le caratteristiche del Rennes. Hanno avuto una stagione difficile con cambi di giocatori e allenatori ma sto preparando questa partita come tutte le altre con l’obiettivo di prendere i tre punti e finire 2° perché è un orgoglio per tutti e ci offrirebbe anche la possibilità di giocare la Champions».

Roberto De Zerbi difende il suo bilancio…

Il tecnico italiano ha poi voluto difendere il suo bilancio. «Non sono soddisfatto della qualità del gioco sui 10 mesi, potremmo fare di meglio ma vedo anche la media dei punti sul 2024-2025 e l’OM non ha avuto questo con Tudor, con Bielsa, con Garcia, con Villas Boas ed è stata la nostra prima stagione. 56% di vittorie, quasi il 57%. Dopo lo vedremo insieme se volete, ma penso che sia comunque qualcosa di importante.

Visibilmente toccato dalle rivelazioni fatte su un possibile ammutinamento nel gruppo, l’ex allenatore di Brighton ha finalmente dettagliato il modo in cui l’OM si è rialzato a fine stagione.«Prima di tutto la qualità umana dei giocatori, l’ho sempre detto e lo ripeto. I giocatori possono avere dei limiti ma sulla qualità umana non ho mai dubitato».

E di aggiungere: «dopo Reims e Monaco, i giocatori sono stati i primi tristi. Abbiamo poi recuperato giocatori con Murillo, Gouiri, Pierre-Emile Højbjerg che è uno dei più importanti. Anche l’esperienza ha fatto la differenza, io sono esperto, anche il mio staff. Roma è stata un clic, ci ha avvicinati, abbiamo ritrovato il sorriso, è stato molto importante per affrontare questo sprint finale nel migliore dei modi».

Roberto De Zerbi si è poi soffermato sul futuro dell’Olympique de Marseille, a cominciare dal suo futuro. «La mia volontà è di rimanere qui, l’ho detto più volte, sarebbe un bel obiettivo rimanere tanto quanto Rudi Garcia per esempio, che è rimasto 3 anni. Vedremo per il futuro ma la Champions League è già un punto di partenza, dovremmo esserci ogni anno ma le altre squadre non dormono quindi dobbiamo progredire continuamente».

Orgoglioso della sua squadra ha finalmente parlato delle sue altissime ambizioni sulla panchina marsigliese, in particolare nei confronti del Paris Saint-Germain, qualificato per la finale della Champions League. «Il Psg ha fatto investimenti importanti. L’ambizione di lottare ce l’abbiamo e la avremo sempre. Il Psg ha un vantaggio su molte cose, ma avremo sempre l’ambizione di lottare fino alla fine». Poi a precisa richiesta di un giornalista, che gli ha chiesto per chi farà il tifo durante la finale di Champions League tra Inter e PSG, il tecnico dell’Olympique Marsiglia ha svelato che per il prossimo 31 maggio ha in mente altri programmi: «Guarderò un film su Netflix»