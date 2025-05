De Laurentiis sta corteggiando Allegri, serve un grande nome: per lui 6 milioni più bonus (Gazzetta)

Aurelio De Laurentiis non ripeterà commesso con Spalletti, quando si ritrovò spiazzato dall’addio dell’attuale ct della Nazionale. Stavolta si è cautelato per tempo. E il nome è Massimiliano Allegri altro vincente che tra Milan e Juventus ha vinto sei scudetti oltre ad aver giocato due finali di Champions.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

I segnali arrivati da Conte negli ultimi mesi hanno spinto Aurelio a cautelarsi. E il primo nome sulla lista del presidente è quello di Massimiliano Allegri, da sempre un pallino di Adl.

Max e Aurelio hanno un’amicizia di vecchia data, un po’ come quella che negli anni passati legava anche De Laurentiis e Conte. Leggenda narra che fu proprio Allegri a suggerire anni fa il nome di Spalletti per il Napoli. Oggi Max è libero, aspetta una nuova avventura e il Napoli ha tutto per essere una meta ambita, non un ripiego. E poi il passato ha insegnato che nessuno sa raccogliere meglio di Max l’eredità di Conte: la Juve di Allegri non solo continuò a vincere e dominare in Italia, ma imparò anche a nuotare nelle acque complicate dell’Europa. Due finali di Champions raggiunte.

De Laurentiis ha trovato in Manna un alleato forte per Allegri

Aurelio sta corteggiando Max, perché ha bisogno di un grande nome e di un altro abile stratega qualora dovesse interrompersi il rapporto con Conte. E ha trovato in Manna un alleato forte: il ds e Max hanno già lavorato insieme a Torino, si stimano e si rispettano. E sarebbero la garanzia per un Napoli da grandi ambizioni. De Laurentiis sarebbe pronto a offrire ad Allegri un contratto biennale da sei milioni più bonus, simile a quello che oggi lega Conte al Napoli. Max sta riflettendo, perché ha voglia di rimettersi in pista.