Sky, il Napoli si presenterà con forza sul mercato, lo sa anche Allegri

Nel giorno dopo la vittoria del quarto scudetto, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato in diretta sul futuro del Napoli e di Antonio Conte:

“Passa da stimoli e volontà di continuare, se nel corso dell’incontro che ci sarà tra De Laurentiis, Conte e Manna allora le parti continueranno. Se invece si percepirà una stanchezza di fondo o il pensiero che il Napoli non possa accontentare Conte sul mercato allora ci può stare un divorzio sereno, poi Conte deciderà il futuro ed il Napoli andrà altrove.

Leggi anche: Ugolini: «Tra Conte e De Laurentiis il rapporto non è più quello di agosto»

Non c’è da sbilanciarsi però serve tranquillità e riposo. L’incontro era previsto a fine campionato, prima di lunedì non credo che le parti si incontreranno per parlarne. Più probabile dopo la sfilata del pullman lunedì, la settimana prossima sarà quella giusta anche per la programmazione della prossima stagione. Allegri? Il Milan si è interessato seriamente e ha un suo fascino, ma credo che il Milan abbia anche Italiano in lista. Il Napoli dalle indicazioni che abbiamo e che ha anche Allegri potrebbe presentarsi sul mercato con grande forza con i soldi di Kvaratskhelia e Osimhen. De Bruyne bloccato è un primo passo realmente concreto»