Napoli, i bus scoperti per l’eventuale festa scudetto faranno Mergellina-Piazza Vittoria andata e ritorno (Repubblica)

Il Napoli si sta preparando all’ultima sfida di campionato contro il Cagliari di venerdì 23 maggio. Il Comune sta decidendo come organizzare la parata con il bus scoperto, qualora gli azzurri vincessero lo scudetto.

Il Comune di Napoli affronta le questioni relative allo scudetto: bus scoperti e trasporti

Secondo quanto riportato da Repubblica:

Parata che si potrebbe svolgere sabato o domenica, ma bisognerà fare delle valutazioni con il Napoli Calcio e il prefetto Michele di Bari. L’idea è di organizzare una parata con due autobus scoperti che passeranno tra la folla di tifosi da Mergellina a piazza Vittoria, andata e ritorno.

E per la questione trasporti, il quotidiano aggiunge:

Per quanto riguarda i trasporti il venerdì è già previsto il prolungamento notturno di Linea 1 della metropolitana e funicolari ma alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 1.00 alle ore 24 di venerdì, che potrebbe quindi creare problemi per la Linea 2 di Trenitalia che assicura i collegamenti con lo stadio in occasione delle partite a Fuorigrotta.

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport.

«Per Como-Inter e Napoli-Cagliari sarà una scelta difficile, perché si vorrebbe dare la gioia ai tifosi di veder vincere la propria squadra in un giorno festivo, dall’altra dobbiamo dare all’Inter la possibilità di giocare lo spareggio con un adeguato riposo prima della Champions, anche se al momento lo spareggio è una condizione difficile. A Milano in ogni caso non si potrebbe giocare (nonostante il regolamento preveda la disputa della gara in casa della squadra meglio posizionata per differenza reti, ndr) perché c’è un provvedimento che lo vieta, Roma sarebbe l’unica sede possibile»