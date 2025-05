Conte vuole portare il Napoli in una nuova dimensione. Non più da outsider. De Laurentiis ha toccato le corde giuste per trattenerlo

De Laurentiis, pieni poteri a Conte per rendere il Napoli non più una squadra di passaggio (Gazzetta)

Il ruolo di Aurelio De Laurentiis che ha spinto sin dal giorno della festa Antonio Conte a cambiare idea sul proprio futuro lavorativo.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Il Napoli e Conte vanno continueranno a sognare insieme, perché De Laurentiis ha dato pieni poteri – se ce ne fosse ancora bisogno – al suo allenatore. All’uomo della rinascita. All’uomo dell’impresa. All’uomo che adesso vuole portare il Napoli in una nuova dimensione. Non più da outsider o da squadra di passaggio. Perché il nuovo progetto del Napoli non vuole più porsi limiti, proprio come il suo allenatore.

De Laurentiis si è dimostrato ancora una volta un imprenditore geniale. Dopo l’anno nero, ha investito e vinto, anche inaspettatamente. È stato al suo posto, ha rispettato il lavoro degli altri e quando si è preso la scena, lo ha fatto con discrezione e toccando le corde giuste. Si è goduto la parata con la città accanto al suo allenatore, sul quale – evidentemente – ha cominciato a fare pressione già da sopra al bus.

Anche De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della cena per celebrare la permanenza di Conte a Napoli.

Ecco le sue parole:

«C’è poco da aggiungere a ciò che ha detto Conte, a fine stagione è importante fare un consuntivo su quanto accaduto ma anche su quali saranno gli obiettivi futuri. Perché ora si va in Champions e quindi avremo quattro obiettivi importanti: Coppa Italia, Supercoppa, la Superchampions con queste 8 partite minimo da giocare. Siamo tutti molto interessati ora al sorteggio. Poi abbiamo uno scudetto da difendere. Daremo maggiore risalto a tutto ciò che è partenopeo. Asseconderò Conte in tutto quello che lui avrà voglia di fare per aumentare sempre di più la forza del Napoli e per dare migliori risultati possibili. I napoletani sono straordinari, non avevo dubbi. Voi probabilmente siete cresciuti con un Napoli che non vi ha più dato soddisfazione dal periodo post Maradona in poi. Adesso anche i bambini hanno capito che Napoli è una realtà vincente».