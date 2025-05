È stato De Laurentiis a concedere del tempo a Conte: “se sei perplesso, rifletti e poi decidi” (Sky)

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport 24:

Futuro di Conte? «Oggi le percentuali del Napoli sono salite giorno dopo giorno, il rapporto con De Laurentiis è buono, ma ad oggi credo sia più fiduciosa la Juventus che il Napoli di avere Conte. Il Napoli interverrà a prescindere sul mercato e renderà la rosa competitiva, ma De Laurentiis ha detto a Conte: “Ma se tu hai questa perplessità e non hai nessuna squadra dietro alle spalle che preme per farti andare via, stiamo bene insieme e non ci sono problemi, perché non ti prendi del tempo per decidere e riflettere?”. Conte non ha detto subito di voler andar via, lo poteva far già martedì. Quindi per questo resta aperta la possibilità che resti. Ma Napoli e Conte non possono prendersi ulteriore tempo, se Conte dice di ‘no’ il club deve avere il tempo di trovare il sostituto: nel giro del fine settimana, si troverà una quadra.

Allegri? «Aspetta l’incontro di venerdì a prescindere, di sicuro è uno degli allenatori nel mirino del Napoli ma anche in contatto con Tare del Milan. Un allenatore che dà garanzie per il ds rossonero. Sicuramente è lusingato dall’attenzione di queste squadre. Oggi il Milan ha la panchina libera, il Napoli no! Oggi per una questione di tempo, il Milan avrebbe la possibilità di chiudere per Allegri ma credo che per rispetto, visto che l’ha cercato prima De Laurentiis, aspetterà il Napoli»