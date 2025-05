De Laurentiis e Conte si sono incontrati la scorsa settimana, rottura insanabile tra le parti

Le strade di Antonio Conte e il Napoli potrebbero separarsi dopo la fine della stagione. E pare che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis abbia già parlato con Massimiliano Allegri.

De Laurentiis e Conte si sono incontrati, rottura insanabile tra le parti

Il vice direttore di Oggi Sport Notizie Michele De Biasis scrive su X:

La scorsa settimana c’è stato un primo incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, in cui si è già registrata una rottura insanabile tra le parti. Archiviato lo scudetto, si discuterà l’uscita definitiva di Conte. Da qui nasce l’incontro con Allegri.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha scritto sul proprio sito:

“Massimiliano Allegri resta il candidato più autorevole per la panchina del Napoli in caso di addio ad Antonio Conte. Dopo quanto raccontato da Michele Criscitiello in relazione alla soluzione Allegri già il 6 aprile, confermiamo la traiettoria dello scorso 9 maggio quando vi raccontammo il retroscena del contatto De Laurentiis-Allegri nella primavera del 2021: Max stava aspettando la Juve e il Napoli avrebbe poi virato (con successo su Allegri). Ora, al netto di qualsiasi smentita, possiamo aggiungere che Allegri ha incontrato De Laurentiis a Roma con la “scusa” degli Internazionali di tennis. L’allenatore ha dato la sua disponibilità, adesso bisognerà aspettare che De Laurentiis incontri Conte per parlare di futuro, anche se Antonio – parole di ieri comprese – ha fatto capire di essere stanco. L’opzione Juve lo attirerebbe non poco, stavolta i portoni sarebbero aperti – apertissimi – rispetto alla scorsa primavera quando i bianconeri avevano già scelto (da mesi) Thiago Motta. La Juve avrà una riunione operativa entro le prime due settimane di giugno: c’è stima verso Tudor, ma se dovessero esserci margini per Conte stavolta il club andrebbe fino in fondo. Pronto ad aprire due tavoli di lavoro con il Napoli, quello per l’allenatore e quello per Osimhen: quest’ultimo, come già anticipato, ha messo la Juventus in cima alla lista dei suoi desideri”