De Bruyne sa che a Napoli non guadagnerà 20 milioni, ma 6-7 + bonus. Se è convinto, si va avanti (Pedullà)

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato la trattativa del Napoli per portare Kevin De Bruyne la prossima estate, in scadenza di contratto col Manchester City.

De Bruyne al Napoli si può chiudere a 6-7 milioni + bonus

Pedullà ha chiarito sul suo canale YouTube in merito all’ingaggio del centrocampista belga:

«Mi sono arrivate alcune considerazioni: “De Bruyne guadagna 20 milioni, quando mai glieli darà il Napoli”. Il Napoli non gli offrirà mai 20 milioni all’anno, lui sa che per intraprendere un’altra avventura non dovrà chiedere 20 milioni. Se gliene offriranno 6 o 7 + bonus e lui sarà convinto della nuova esperienza, si potrà andare avanti nella trattativa. Va seguito tutto step by step, quando e se arriverà il momento di accelerare è bene, ma il Napoli ha mosso già dei passi».

Per venire a Napoli deve ridursi lo stipendio almeno del 75%. A giugno compirà 34 anni. Per ora, pare essere il nome del mercato del Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Sarà fondamentale il parere della moglie nella prossima scelta professionale. Ma Kevin, intanto, ha fatto sapere agli amici più stretti di essere lusingato dall’interesse del Napoli. E che sta seriamente valutando l’ipotesi di un’avventura in Italia prima di andare a chiudere con un contratto faraonico in un altro continente. A inizio aprile Manna si è imbarcato su un volo per Manchester, ha bussato alla porta di casa De Bruyne e ha passato una giornata a spiegare a Kevin perché Napoli potrebbe essere una tappa perfetta in questo momento di carriera. De Bruyne compirà 34 anni a fine giugno, non è più un ragazzino ma ha la qualità per fare ancora la differenza ovunque.

