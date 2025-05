Ha detto agli amici di essere lusingato dall’interesse del Napoli. Non ci sono le cifre dell’offerta anche perché al City guadagna 23,5 milioni

De Bruyne, Manna ad aprile è stato a casa sua. Sarà la moglie a decidere (Gazzetta)

Di cifre non si parla, anche perché De Bruyne oggi guadagna 23,5 milioni netti. Per venire a Napoli deve ridursi lo stipendio almeno del 75%. A giugno compirà 34 anni. Per ora, pare essere il nome del mercato del Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Sarà fondamentale il parere della moglie nella prossima scelta professionale. Ma Kevin, intanto, ha fatto sapere agli amici più stretti di essere lusingato dall’interesse del Napoli. E che sta seriamente valutando l’ipotesi di un’avventura in Italia prima di andare a chiudere con un contratto faraonico in un altro continente.

A inizio aprile Manna si è imbarcato su un volo per Manchester, ha bussato alla porta di casa De Bruyne e ha passato una giornata a spiegare a Kevin perché Napoli potrebbe essere una tappa perfetta in questo momento di carriera. De Bruyne compirà 34 anni a fine giugno, non è più un ragazzino ma ha la qualità per fare ancora la differenza ovunque.

De Bruyne, decisiva la questione logistica

Nei giorni scorsi la signora è sbarcata a Napoli per un giro in città e per cominciare a vedere qualche appartamento. Per lei e Kevin, molto riservati, la questione logistica conta come quella sportiva. E potrebbe fare la differenza. C’è da trovare un posto tranquillo, lontano dai riflettori. Possibilmente con una scuola d’inglese comoda da raggiungere. Kevin e Michele hanno tre figli, che ovviamente sono la priorità. Ma il recente blitz di lady De Bruyne in città è un indizio forte: Kevin sta valutando seriamente l’ipotesi Napoli, la sua è un’apertura totale. Ora tocca alla società giocarsi le carte giuste. Mentre i tifosi possono continuare a sognare.

Su KDB c’è mezzo mondo

