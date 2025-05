È cambiata la politica di mercato del Napoli, si puntano anche gli svincolati illustri come confermano il belga e il canadese David

De Bruyne, la prossima settimana sarà decisiva (Corsport)

Il Napoli si sta giocando lo scudetto ma il fronte mercato è caldissimo. Il futuro è adesso. Il Napoli si appresta a vivere una rivoluzione tecnica, a cominciare dalla panchina, e ci si sta muovendo per l’anno prossimo. I colpi sono De Bruyne e David. Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Jonathan David, 25 anni, canadese nato Brooklyn, New York; centravanti del Lilla soltanto formalmente: è un parametro zero libero di accordarsi con chi voglia e soprattutto con chi riesca a soddisfare le sue pretese. Il Napoli è molto, molto interessato: lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi dell’attacco per la prossima stagione e ieri, mentre lui giocava con il Brest, sono sbarcati in città i suoi agenti per affrontare con il club azzurro il discorso di un accordo articolato; sospeso tra ingaggio e una commissione alla firma molto ingente.

A colpire, però, è un altro aspetto: come nel caso di De Bruyne, si tratta di uno svincolato. Illustre, libero e molto prezioso: parallelamente agli obiettivi, evidentemente è cambiata la politica di mercato del Napoli. David e KDB sono trattative nel pieno, c’è fermento enorme a prescindere dalla situazione legata al futuro di Conte: la voglia è chiuderle presto entrambe, anche perché l’apertura è totale su entrambi i fronti. Caldissimo quello relativo a De Bruyne: la prossima settimana sarà decisiva.

De Bruyne sa che a Napoli non guadagnerà 20 milioni, ma 6-7 + bonus. Se è convinto, si va avanti (Pedullà)

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato la trattativa del Napoli per portare Kevin De Bruyne la prossima estate, in scadenza di contratto col Manchester City.

Pedullà ha chiarito sul suo canale YouTube in merito all’ingaggio del centrocampista belga:

«Mi sono arrivate alcune considerazioni: “De Bruyne guadagna 20 milioni, quando mai glieli darà il Napoli”. Il Napoli non gli offrirà mai 20 milioni all’anno, lui sa che per intraprendere un’altra avventura non dovrà chiedere 20 milioni. Se gliene offriranno 6 o 7 + bonus e lui sarà convinto della nuova esperienza, si potrà andare avanti nella trattativa. Va seguito tutto step by step, quando e se arriverà il momento di accelerare è bene, ma il Napoli ha mosso già dei passi».

Per venire a Napoli deve ridursi lo stipendio almeno del 75%. A giugno compirà 34 anni. Per ora, pare essere il nome del mercato del Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Sarà fondamentale il parere della moglie nella prossima scelta professionale. Ma Kevin, intanto, ha fatto sapere agli amici più stretti di essere lusingato dall’interesse del Napoli. E che sta seriamente valutando l’ipotesi di un’avventura in Italia prima di andare a chiudere con un contratto faraonico in un altro continente. A inizio aprile Manna si è imbarcato su un volo per Manchester, ha bussato alla porta di casa De Bruyne e ha passato una giornata a spiegare a Kevin perché Napoli potrebbe essere una tappa perfetta in questo momento di carriera. De Bruyne compirà 34 anni a fine giugno, non è più un ragazzino ma ha la qualità per fare ancora la differenza ovunque.

ilnapolista © riproduzione riservata