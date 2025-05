De Bruyne, il Napoli dovrebbe presentare una prima offerta scritta la prossima settimana (Sacha Tavolieri)

Il club azzurro avrà così una panoramica delle aspettative di De Bruyne. Il centrocampista ha espresso il desiderio di venire in Italia

Sacha Tavolieri, giornalista di Sky Svizzera, scrive di un forte interesse di De Bruyne per l’Italia e per il Napoli. Il belga ha anche chiesto informazioni ai connazionali Lukaku, attaccante del Napoli, e Mertens, ex azzurro. Per altro, il Napoli prossima settimana dovrebbe presentare un’offerta formale.

Il Napoli dovrebbe presentare offerta formale prossima settima

Le parole di Sacha Tavolieri su X:

“I rappresentanti di Kevin De Bruyne hanno incontrato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna la scorsa settimana, come riportato da Di Marzio. De Bruyne è desideroso di unirsi all’Italia dopo i riscontri positivi con i suoi compagni di squadra belgi, i Diavoli Rossi, Romelu Lukaku e Dries Mertens. Il Napoli dovrebbe presentare una prima offerta scritta la prossima settimana per avere una panoramica delle aspettative di KDB»

Su De Bruyne c’è mezzo mondo: dalla Mls all’Arabia Saudita (Times) “Il Napoli è l’ultimo club a dichiarare il proprio interesse per il capitano del Manchester City, Kevin De Bruyne“, scrive il Time. Ma ci sono anche altri club interessati al belga. “A quanto pare, il Napoli ha contattato i suoi rappresentanti per comunicare loro la propria intenzione di ingaggiare il 33enne belga, il cui contratto scade il 30 giugno“. Ci sono diversi altri club interessati. “De Bruyne crede ancora di poter giocare ai massimi livelli e al Napoli ha la certezza di essere in Champions League la prossima stagione“. Attenzione alla concorrenza dell’Inter Miami. Il club americano “aveva utilizzato una regola della Mls nota come “priorità di acquisizione” per concedersi la prelazione nel caso in cui De Bruyne avesse deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, ma la squadra di David Beckham ha rinunciato a tale diritto dopo aver accettato di non poter permettersi l’ingaggio del giocatore“. Così si sono interessati anche i “Chicago Fire, anche se dovranno convincerlo a trasferirsi nella loro franchigia, che occupa l’undicesimo posto nella Eastern Conference a 15 squadre“. Ovviamente arrivano offerte anche dall’Arabia Saudita. “La Saudi Pro League può offrirgli un aumento di stipendio sul suo contratto da 400.000 sterline a settimana con il City“.

