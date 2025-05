De Bruyne ha parlato 25 minuti con De Laurentiis, la trattativa col Napoli non è così avanzata (The Independent)

Kevin De Bruyne promesso sposo del Napoli? In Inghilterra non ne sono affatto sicuri. I colleghi di “Indipendent”, ad esempio, sono convinti che la trattativa tra il club azzurro e il centrocampista belga non sia così avanzata come in molti sostengono. Lo scrivono chiaramente sul loro sito, parlando di possibile permanenza in Premier League e di ipotesi Chicago Fire ancora in piedi.

Indipendent sul futuro di De Bruyne

“Kevin De Bruyne sta ancora decidendo il suo futuro, principalmente tra Napoli e i Chicago Fire, sebbene non abbia ancora escluso un trasferimento in un altro club della Premier League“, esordiscono i colleghi britannici.

Poi la sottolineatura: “Il trentatreenne ha avuto una conversazione di 25 minuti con il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ma a quanto pare le trattative non sono ancora così avanzate come si sostiene, con De Laurentiis che ha affermato che De Bruyne ha già acquistato una villa in Campania”.

Indipendent prosegue affermando che il calciatore sta ancora guardandosi intorno, dedicando particolare attenzione anche alle vicende relative alla panchina partenopea: “Sebbene i nuovi campioni d’Italia abbiano presentato l’offerta più allettante finora, De Bruyne sta ancora valutando attentamente gli scenari e sta seguendo la situazione dell’allenatore del Napoli […] Prima dell’interesse del Napoli, De Bruyne era sul punto di accettare un trasferimento ai Chicago Fire in Mls. […] Sebbene Napoli sia considerata la destinazione più probabile tra le offerte ricevute, De Bruyne è pronto a valutare tutte le opzioni. Il belga non avrebbe nulla in contrario a un’altra squadra di Premier League o di Serie A”.

Insomma, stando alla testata inglese, i tifosi del Napoli – e il Napoli – farebbero meglio a non cantare ancora vittoria.

Il Napoli sta monitorando Jonathan David del Lille da qualche tempo, che sarà svincolato dal prossimo 30 giugno. Ma le priorità potrebbero essere cambiate.

Scrive il giornalista Alfredo Pedullà su X:

David: il Napoli potrebbe chiudere in qualsiasi momento, ma ha deciso di fermarsi per 36-48 ore perché dal vertice con Conte potrebbero emergere necessità diverse. Per esempio un vice Lukaku (Bonny, che piace all’Inter, e Lucca restano in lista) per andare poi su un paio di esterni offensivi forti. Per David resta interesse di altre due italiane: Juventus e Inter, anche se i nerazzurri fin qui hanno solo memorizzato le richieste alte.