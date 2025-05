Napoli-David, si lavora per la definizione (Pedullà)

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato un post sul proprio profilo “X” in cui dà alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Jonathan David. Gli azzurri, dopo la conquista dello scudetto sono scatenati, e presto potrebbero aggiungere un ulteriore tassello alla costruzione della squadra per l’anno prossimo. Oltre De Bruyne si cerca di prendere anche l’attaccante canadese, in uscita a parametro zero (proprio come il belga) dal Lilla.

David-Napoli, presto ci saranno nuovi contatti: i dettagli

Questo quanto scritto dal noto collega.

“David: previsti nuovi contatti tra il Napoli e l’intermediario italiano per avvicinarsi ulteriormente alla definizione”

#David: previsti nuovi contatti tra il #Napoli e l’intermediario italiano per avvicinarsi ulteriormente alla definizione https://t.co/I0kXPcuZPs — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 28, 2025

Leggi anche: Jonathan David, il Napoli alza l’offerta per sbarazzarsi della Juve e delle altre concorrenti

Era stato proprio Pedullà, qualche settimana fa, a riportare dell’interessamento concreto del club partenopeo. Ecco quanto si leggeva sempre sul suo sito:

“Il Napoli vuole rafforzare l’organico in modo sostanzioso. Ha preso il difensore Marianucci come investimento per il futuro, piace molto – come anticipato – Beukema del Bologna. Ma ci sono due piste importanti per l’attacco, l’obiettivo è quello di prendere uno specialista di spessore. Il Napoli ha mosso passi per Jonathan David che ha altre proposte (Inter in testa, sondato anche dalla Juve), il suo entourage chiede tanto ma il club azzurro vuole accontentarlo anche inserendo una clausola. Nome da seguire all’interno di una concorrenza importante, esattamente come piace Darwin Nunez, classe 1999 in uscita dal Liverpool e con una valutazione di 50-55 milioni più bonus. In lista restano i soliti Lucca e Bonny, ma il Napoli sta lavorando per mirare più in alto, in modo da onorare uno scudetto che si sta avvicinando”.