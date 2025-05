De Bruyne ha dato il via libera al Napoli, che potrebbe pagarlo 7 milioni + bonus (Sky Svizzera)

Sacha Tavolieri: l’entourage vorrebbe garantire al centrocampista un triennale, mentre gli azzurri propongono un biennale con opzione

Kevin De Bruyne è uno dei colpi che sta sognando il Napoli per la prossima stagione, visto che è in scadenza in contratto con il Manchester City. Il belga, che ritroverebbe il suo compagno di nazionale Romelu Lukaku, pare abbia dato il via libera per procedere con la trattativa.

De Bruyne ha dato il via libera al Napoli

Il giornalista belga Sacha Tavolieri su Sky Sport Svizzera scrive:

De Bruyne fa attendere la Mls. Convinto che il suo livello di gioco possa sposarsi con il calcio italiano, ma anche influenzato da varie telefonate con i suoi amici Dries Mertens e Romelu Lukaku, il belga è entusiasta all’idea di vivere in Italia con la sua famiglia. La scorsa settimana, Giovani Manna ha incontrato l’entourage del centrocampista per parlare di una possibilità di accordo e offrirgli un progetto allettante: diventare il futuro playmaker degli azzurri. Un progetto approvato da Antonio Conte, ma anche da Aurelio De Laurentiis, che sta considerando la possibilità di ingaggiare un giocatore del genere a parametro zero. Nelle discussioni preliminari, Manna è stato chiaro: il Napoli non sarà in grado di offrire al belga l’equivalente del suo attuale stipendio, vale a dire 20 milioni di euro lordi all’anno. La proposta potrebbe essere delineata come segue: 7 milioni di euro + bonus alla firma che dovrà essere definito tra le parti.

Al momento, il piano dei napoletani è quello di partire con un contratto biennale, a cui si aggiungerebbe un ulteriore anno come opzione. L’entourage di Kevin De Bruyne vorrebbe garantire al suo assistito, invece, un triennale; questo sarà il punto cruciale per l’esito dell’accordo. Il centrocampista belga ha dato il via libera, è in attesa, e ha chiesto di avviare già le varie trattative, con il chiaro obiettivo di essere ingaggiato prima delle vacanze. È già in programma una chiamata tra lui e Antonio Conte.

