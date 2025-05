De Bruyne è un’intuizione di Manna datata un mesetto e più (Sky)

C’è la concorrenza da battere come il Liverpool, l’Arabia, gli States. Le difficoltà ci sono ma un tentativo serio il Napoli lo sta facendo con la disponibilità del presidente De Laurentiis

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno di Sky, ricostruisce la trattativa avviata dal Napoli per convincere De Bruyne, centrocampista belga in scadenza con il Manchester City. La trattativa nasce da un’intuizione di Manna che già da un mesetto lavoro all’operazione.

Le difficoltà ci sono ma un tentativo serio il Napoli lo sta facendo

Le parole di Modugno:

«Poco incide su Antonio Conte l’eventuale ingaggio di De Bruyne. Un fattore dell’incontro con De Laurentiis sarà l’empatia fra i due. La società si muove con un potenziale economico importante. De Bruyne un’intuizione di Manna, datata un mesetto e più, con il tentativo di coinvolgere il calciatore. La famiglia è già stata a Napoli, Lukaku e Mertens possono essere due sponsor. Napoli la moglie la conosce bene. C’è la concorrenza da battere come il Liverpool, l’Arabia, gli States. Le difficoltà ci sono ma un tentativo serio il Napoli lo sta facendo con la disponibilità del presidente De Laurentiis. La speranza che questo sogno posso definirsi. Il Napoli si è mosso da un mesetto circa».

Sacha Tavolieri, giornalista di Sky Svizzera, scrive di un forte interesse di De Bruyne per l’Italia e per il Napoli. Il belga ha anche chiesto informazioni ai connazionali Lukaku, attaccante del Napoli, e Mertens, ex azzurro. Per altro, il Napoli prossima settimana dovrebbe presentare un’offerta formale.

Le parole di Sacha Tavolieri su X:

“I rappresentanti di Kevin De Bruyne hanno incontrato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna la scorsa settimana, come riportato da Di Marzio. Lui è desideroso di unirsi all’Italia dopo i riscontri positivi con i suoi compagni di squadra belgi, i Diavoli Rossi, Romelu Lukaku e Dries Mertens. Il Napoli dovrebbe presentare una prima offerta scritta la prossima settimana per avere una panoramica delle aspettative di KDB»

ilnapolista © riproduzione riservata