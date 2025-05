De Bruyne, David e Frattesi, più i lavori a Castel Volturno: De Laurentiis ha svelato il Napoli a Conte

Repubblica, con Marco Azzi, racconta il confronto di ieri tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per la permanenza del tecnico salentino sulla panchina del Napoli. Il presidente ha fornito ampie rassicurazioni sul progetto e ha fatto anche dei nomi.

De Laurentiis non si è fatto cogliere impreparato e ha confermato all’ex ct della Nazionale di avere praticamente in pugno Kevin De Bruyne, l’esperto campione belga che è atteso in città tra lunedì e martedì per le visite mediche. In più il presidente ha spiegato di essere già a buon punto pure nelle contrattazioni per l’attaccante canadese Jonathan David — che sta per svincolarsi dal Lille — e per il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. Dal 1° al 10 giugno si aprirà una finestra straordinaria di trattative per il Mondiale per club e ci sarà dunque la possibilità di piazzare in fretta un paio di colpi. Ieri sono inoltre iniziati i lavori per il rifacimento dei tre campi di allenamento del Training Center di Castel Volturno: un altro cruccio che ha avvelenato la volata tricolore.

Conto alla rovescia per De Bruyne al Napoli: visite mediche il 2 giugno (Sportmediaset)

Si avvicina sempre di più il possibile approdo di Kevin De Bruyne al Napoli. Ieri ne ha parlato apertamente il presidente Aurelio De Laurentiis durante le celebrazioni per lo scudetto del Napoli. Oggi arrivano maggiori dettagli, forniti da Sportmediaset. Il belga, infatti, potrebbe firmare col suo nuovo club nei prossimi giorni, i legali sono attesi in città. E lunedì 2 giugno sono già pronte le visite mediche.

