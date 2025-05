Cristiano Ronaldo dice addio all’Al Nassr: «Questo capitolo è chiuso». Vuole il Mondiale per club (El Paìs)

"Il giocatore è in trattativa con già di una squadra che disputerà il Mondiale per club"

Cristiano Ronaldo è pronto a dire addio all’Al Nassr. La notizia, anticipata da un tweet da parte dello stesso attaccante, è stata data da El Paìs. L’asso portoghese, a 40 anni suonati, non ha ancora deciso il suo futuro. Probabilmente la sua carriera proseguirà ancora, ma non è dato sapere, ad oggi, dove. Intanto come detto, è arrivato l’addio alla società saudita dopo due anni in chiaroscuro.

Cristiano Ronaldo dà l’addio all’Al Nassr

“Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Al Nassr. Scaduto il suo contratto con il club saudita, dopo due stagioni e mezzo senza titoli durante le quali ha guadagnato uno stipendio da 200 milioni di euro. Il quarantenne non ha perso l’ambizione, desideroso di partecipare all’ultima grande iniziativa imprenditoriale che l’industria del calcio sta per offrire: il Mondiale per club Fifa, in programma dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti”.

Leggi anche: De Bruyne al Napoli, era da Ronaldo che in Italia non arrivava un fuoriclasse così (Repubblica)

“Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha annunciato lunedì che il giocatore portoghese sta negoziando il suo trasferimento con alcuni dei 32 club che parteciperanno alla Coppa del Mondo. Ore dopo, il giocatore ha pubblicato un messaggio sui social media in cui accennava al suo addio all’Al Nassr, affermando: «Questo capitolo è finito». Avevano appena concluso l’ultima partita della stagione con una sconfitta per 3-2 contro l’Al Fateh, decima squadra del campionato saudita”.

“«Questo capitolo è finito. La storia? È ancora in fase di scrittura. Grato a tutti», ha scritto sui social media l’ex giocatore dello Sporting Clube de Portugal, del Manchester United in Inghilterra, del Real Madrid in Spagna e della Juventus in Italia”.