Lo spreco di soldi che Giuntoli ha fatto fare alla Juventus (Libero)

Di Juventus e di Giuntoli scrive il quotidiano Libero con Claudio Savelli. In un articolo in cui evidenzia che le deludenti stagioni di Juventus e Milan nascono da errori da scrivani prima che da campo. Ecco la parte relativa alla Juventus e agli acquisti (e/o i prestiti) voluti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Scrive Libero:

Gli errori sono in alto, tra le scrivanie, più che in basso, in campo. Della Juventus che ha impostato Giuntoli è rimasto poco o nulla. Gli investimenti su Thiago Motta e sui giocatori che dovevano rappresentare i pilastri del futuro sono tutti buchi nell’acqua. Uno spreco di soldi: se a Conceicao che tornerà al Porto sommiamo i prestiti secchi di Kolo Muani e Veigas scopriamo che sono stati spesi 14,6 milioni per dei cartellini che rimangono di proprietà di un altro club. In scenari del genere sguazzano allenatori duri e capaci di andare oltre i propri confini. Tudor lo intuisce e si pone come tale. Voleva essere un duro e questo è il momento di esserlo. «Conte? Non mi sento inferiore a nessuno». E ancora: «Quando sono arrivato la squadra era in un buco profondo, adesso è battagliera e ha fiducia». Di sicuro sembra Conte nella sottile arte dell’autoelogio, ma questa è un’altra storia. Conteranno poco queste parole senza il quarto posto che, per meriti e anche per qualche incrocio fortunato, la Juventus può raggiungere per conto suo: Udinese in casa e Venezia in trasferta le ultime due chiamate per evitare un buco clamoroso se pensiamo alle ambizioni con cui questa squadra era partita.

Huijsen al Real Madrid per 50 milioni è uno dei disastri di Giuntoli (svenduto al Bournemouth per 18)

Si scrive Huijsen, si legge disastro di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo ex Napoli ha commesso una serie errori difficilmente ripetibile. Una delle più clamorose topiche riguarda il ventenne olandese Dean Huijsen che Giuntoli ha incredibilmente svenduto al Bournemouth per 18 milioni di euro. Una cifra irrisoria, tant’è vero che dodici mesi dopo il Real Madrid ha deciso di sborsare 50 milioni per il calciatore. È uno dei tanti danni fatti da Giuntoli alla Juventus.

🚨 BREAKING: Real Madrid agree all details of deal to sign Dean Huijsen, here we go! 🤍⭐️ Huijsen undergoing medical NOW then set to sign five year deal until 2030, Real Madrid will pay £50m to Bournemouth. Real see Huijsen as top talent and Xabi Alonso wanted to bring him in. pic.twitter.com/P4K9nK63bN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2025

Diario As dà il benvenuto al calciatore, anche se manca ancora l’ufficialità. È una delle prime operazioni della gestione di Xabi Alonso.

Diario As ricorda che Huijsen giocherà col Madrid già al Mondiale per club.

Guadagnerà 9 milioni lordi per un contratto di cinque anni, ma si prevede che saliranno a 11 nel suo ultimo anno. Giovedì prossimo le visite mediche e la firma fino al 2030.

Il Real Madrid ha battuto la concorrenza di Chelsea, Liverpool, Manchester United e Arsenal, cui va aggiunto il Bayern Monaco.

Huijsen sarà il leader del progetto difensivo madridista dei prossimi anni. Un calciatore su cui costruire il pacchetto arretrato di Madrid per il prossimo decennio.

L’acquisto di Huijsen è stato giudicato all’interno del club come una vittoria paragonabile a quella registrata con l’acquisto di Jude Bellingham.

Diario As ricorda che

il Real Madrid aveva cercato di reclutarlo quando aveva appena 16 anni. All’epoca la famiglia optò per la Juventus, immaginando che il percorso verso la celebrità sarebbe stato più breve. Ma a Torino non ha avuto il percorso previsto, anche se ha avuto modo di fare il suo debutto con la prima squadra e ha incassato i complimenti di Allegri. Ma quel debutto non è stato accompagnato da ulteriore fiducia. Finì in prestito alla Roma di Mourinho.