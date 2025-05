Conto alla rovescia per De Bruyne al Napoli: visite mediche il 2 giugno (Sportmediaset)

“È scattato il conto alla rovescia per lo sbarco a Napoli di Kevin De Bruyne. Il belga ha accettato la corte di Aurelio De Laurentiis, come confermato dallo stesso presidente dei partenopei in occasione della parata scudetto, e ora manca davvero poco per rendere ufficiale il super colpo”.

“Le tempistiche sono comunque definite: i suoi legali sono attesi già oggi in città per completare l’iter di acquisto della sua nuova casa, una splendida villa a Posillipo con vista sul golfo, e definire col club i dettagli del contratto, che dovrebbe legarlo al Napoli fino al 2027 (con opzione per il terzo anno) e garantirgli uningaggio da 5,5 milioni netti a stagione, più un sostanzioso bonus alla firma. La definitiva fumata bianca dovrebbe arrivare nel giro di 48 ore”.