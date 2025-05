Conte: «Tutto quello che è stato fatto non era per Conte, ma per il Napoli. È stata brutta questa cosa per me»

In conferenza: «Ogni cosa è stata fatta per il Napoli e per Napoli, a partire da acquisti e cessioni, non è stata fatta per accontentare Conte»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa quest’oggi per presentare il match di domani contro il Cagliari che può significare la storia per gli azzurri. A tal proposito sono arrivate alcune dichiarazioni sul “lavoro da finire” e sul suo, ormai celebre, “amma faticà“.

Le parole di Conte sul lavoro da finire

Questo un estratto delle sue dichiarazioni sull’argomento:

«Anche domani sera bisognerà lavorare bene sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme perché sappiamo che è il lavoro ad averci portato oggi qui a parlare di qualcosa di speciale. Bisognerà cercare di finire questo lavoro che abbiamo iniziato. Slogan? Ho dato questo input alla squadra da quando abbiamo pareggiato con l’Inter. La squadra sa benissimo che il lavoro va finito».

Sulla sua stagione: «Questa è stata una stagione molto impegnativa perché la prima cosa che ho detto a Dimaro è che era la prima volta che “ricevo prima ancora di dare”. Per me il fatto di aver ricevuto una stima incondizionata senza aver dimostrato nulla è stata una spinta e una pressione importante perché senti di voler ripagare la gente che ha fiducia senza avere la possibilità di vedere che tipo di lavoro avremmo fatto. Qualsiasi cosa fatta veniva fatta per Conte: per me è assurda questa cosa ed è stata brutta per me. Ogni cosa è stata fatta per il Napoli e per Napoli, a partire da acquisti e cessioni, non è stata fatta per accontentare Conte. Tutto ciò che è stato fatto e indirizzato, è stato fatto per il Napoli per la sua crescita a livello sportivo».