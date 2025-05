Conte, stipendio da 6,5 milioni a 8 più bonus. De Bruyne è solo l’antipasto per il mercato del Napoli (Schira)

Conte, stipendio da 6,5 a 8 più bonus. De Bruyne è solo l’antipasto per il mercato del Napoli (Schira)

Sul Giornale Nicolò Schira scrive delle ultime ore in casa Napoli: della permanenza di Conte con relativo aumento di stipendio e delle mosse di mercato.

Scrive Il Giornale:

A proposito di Conte: dopo aver accarezzato l’idea di tornare dalla Vecchia Signora ha scelto di proseguire la sua avventura alla guida del Napoli. Decisivo il pressing di Aurelio De Laurentiis che ha prospettato all’allenatore salentino una campagna acquisti di alto livello per convincerlo a restare. Per intenderci: il colpo Kevin De Bruyne a parametro zero rappresenta, infatti, solamente l’antipasto. Attesa nei prossimi giorni la firma del fantasista belga sul contratto biennale con opzione per il terzo anno da 6,5 milioni più bonus e un ricco cadeau alla firma in doppia cifra. Dopo KDB la società azzurra punta a prendere un altro parametro zero di lusso: assalto in corso a Jonathan David. Offerto all’attaccante canadese un quadriennale da 6 milioni netti a stagione con opzione per il quinto anno. Nel mirino poi anche un difensore centrale di spessore, una mezzala e un esterno d’attacco. Colpi che solleticano le ambizioni di Don Antonio, per il quale è pronto anche l’allungamento del contratto fino al 2028 con ritocco dello stipendio dagli attuali 6,5 milioni a 8 all’anno più bonus.

Conte: «Con De Laurentiis ci siamo parlati e abbiamo la stessa visione per il futuro del Napoli»

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’esterno del ristorante L’altro Coco Loco dopo la conferma della sua permanenza nel club azzurro:

«Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l’annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie. La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie. Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno scudetto è stato bello e incredibile. C’è voglia di continuare a costruire basi solide per il Napoli, nella stessa direzione per rendere orgogliosi i napoletani. Abbiamo fatto tutte le valutazioni che fa ogni club col proprio allenatore. Siccome ripeto, c’è la stessa visione e la voglia di costruire basi solide per il Napoli, si continua in maniera normale con un contratto e c’è voglia di andare avanti nella stessa direzione cercando di rendere i tifosi napoletani quanto più orgogliosi possibile. Questo è l’obiettivo del club. Penso che, quando intraprendi nuove sfide, la cosa più importante sia sposare in toto la città e il club. L’ho sempre fatto anche in passato. Amma fatica’ again».

De Laurentiis: «Asseconderò Conte in tutto quello che avrà voglia di fare per rafforzare il Napoli»

Anche De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della cena per celebrare la permanenza di Conte a Napoli.