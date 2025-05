Conte: «Si soffre nei secondi tempi? Ci diventa bella la sofferenza. Ricordano l’anno scorso, quando si è sofferto veramente»

In conferenza: «A volte è una percezione. Ci sono state partite con secondi tempi importanti, penso alla Juventus e all’Inter»

In conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Genoa, Antonio Conte ha risposto alla domanda sui secondi tempi del Napoli. In alcune partite la squadra allenata da Conte cala nei secondi tempi soffrendo un po’ più del previsto, secondo i tifosi.

Conte: «A volte è una percezione»

All’andata miglior primo tempo, lei si arrabbiò per il secondo tempo. Anche altre volte è capitato:

«Ci sono stato dei secondi tempi, dove magari hai sofferto un po’ di più. A volte è una percezione. Rivedendo la partita, è anche la paura che magari ci possano pareggiare. Detto questo, ci sono state partite dove abbiamo fatto dei secondi tempi importanti che hanno cambiato la storia della partita, penso al secondo tempo contro la Juventus, contro l’Inter. Tante in cui abbiamo gestito bene fino all’ultimo come col Torino. A Lecce abbiamo vinto 1-0 ma sono stati comunque annullati due gol. Però ripeto… fa parte anche di un percorso di crescita di un gruppo di ragazzi che si è trovato in testa alla classifica per tante giornate. Non siamo partiti come favoriti da tutti, siamo partiti per dare fastidio. Non dimentichiamolo ma, ci diventa bella la sofferenza, così ricordano anche l’anno scorso, quando si è sofferto veramente».

A Sky Sport analizzano il momento del Napoli. La Lotta scudetto contro l’Inter non permette cali di tensione. Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, su Sky Sport fornisce una interessante lettura sui cali del Napoli nei secondi tempi.

Le parole di Modugno a Sky Sport:

«Il trend del Napoli dei secondi tempi è un tema. Diventa resilienza a volte e altre ansia e rammarico quando lasci qualche punto per strada. La lotta con l’Inter non permette cali di tensione. L’analisi ci sta ma si fa fatica a pensare che sia a un calo atletico. Magari è una questione di personalità, di carisma, di leadership, di interpretare la partita, di avere il piglio da grande squadra. In questo senso, c’è un dato: Relativamente i secondi tempo, il Napoli sarebbe settimo in classifica. Oggi doppia seduta, attenzione all’aspetto medico. Anguissa e Di Lorenzo squalificati, attenzioni alle condizioni di Buongiorno (fastidio ai muscoli) e Spinazzola da cui arrivano segnali positivi».

