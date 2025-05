Ugolini: «Conte non avrebbe alcun accordo con altri club e anche questo è emerso nella riunione. Adl ha assicurato un mercato di primo livello»

Conte si è preso due giorni di tempo massimo tre per decidere (Sky Sport)

Massimo Ugolini in collegamento da Roma dove si è svolto l’incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte. Ecco cosa ha detto Massimo Ugolini inviato di Sky Sport:

«Non è arrivata la separazione che tutti attendevano, il confronto è durato quattro ore. Le parti si sono confrontate. Conte ha espresso il proprio punto di vista sul club, lo stesso ha fatto il presidente che ha mostrato grande apertura su un mercato di primo livello come conferma l’imminente arrivo di De Bruyne. Antonio Conte si è preso due tre giorni di tempo prima di sciogliere le riserve e avere prospettiva definitiva sul suo futuro che potrebbe essere al Napoli o da un’altra parte. Conte non avrebbe alcun accordo con altri club e anche questo è emerso nella riunione. De Laurentiis ha confermato che il club sta lavorando alla costruzione di un team di primissimo livello da consegnare all’attuale allenatore del Napoli tenendo conto che la squadra il prossimo anno sarà impegnata anche in Champions».

È durato circa tre ore il summit tra la dirigenza del Napoli e il tecnico Antonio Conte dopo la visita al Papa in Vaticano, a cui ha partecipato anche la squadra. Hanno partecipato anche Chiavelli e Manna.

Dice Ugolini: «Le parti si sono prese del tempo per riflettere ulteriormente. Non c’è ancora una rottura»

Ugolini: «Conte in compagnia della moglie Elisabetta, di Manna e del vicepresidente Edo De Laurentiis, hanno lasciato l’edificio. Le parti hanno comunicato i propri punti di vista sulla stagione. Conte aveva manifestato l’intenzione di lasciare dopo un anno. Poi il bagno di folla. Dobbiamo aspettare, il nostro lavoro di intelligence è cominciato. Sullo sfondo è ben delineata la figura di Massimiliano Allegri».

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio:

Dopo l’incontro in Vaticano con Papa Leone XIV, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno lasciato la Città del Vaticano a bordo dell’auto del presidente del Napoli. Pochi minuti fa, però, il veicolo è uscito vuoto dalla residenza del patron azzurro. All’interno dell’abitazione del presidente è attualmente in corso una riunione riservata con due figure chiave della dirigenza partenopea: Andrea Chiavelli, amministratore delegato, e Giovanni Manna, direttore sportivo.