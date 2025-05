Conte-Napoli, quanto cambierebbe il loro futuro col quarto scudetto? (Zazzaroni)

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive oggi un pezzo sulla follia del calcio italiano per cui le strategie delle società possono essere ribaltate in un soffio da una posizione in classifica. Proprio per questo le sfide in programma questa sera, in cui si potrebbe decidere chi vince lo scudetto, ma anche chi retrocede e si qualifica per l’Europa, possono avere grandissimo peso anche per il prossimo campionato e magari cambiare alcuni equilibri che al momento sembrano già decisi, come l’addio di Antonio Conte al Napoli

“Penso innanzitutto al Napoli, a Conte: a se e quanto potrebbe cambiare il futuro di entrambi se arrivasse il quarto scudetto. A Torino è forte la convinzione che Antonio torni presto a casina, la pregiudiziale è che sia lui a liberarsi: alla Juve nessuno vuole ritrovarsi alle prese con un De Laurentiis lievemente alterato”.

Che Conte sia l’uno individuato dalla Juventus per ricostruire non è più un mistero, dopo mesi che lo scriviamo. E anche le parole che Lele Oriali avrebbe detto ad alcuni amici, “Questa volta non posso andare dove va lui”, lasciano intendere che Torino potrebbe essere vicina. Ma il calcio è imprevedibile, non solo in campo, dove la palla è ritorna, ma anche fuori, dove una vittoria può cambiare gli equilibri di una società.