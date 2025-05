Conte: «Napoli è una città che dà tutto e vuole anche tanto. Abbiamo dato quello che avevamo»

Nel corso della festa scudetto sul Lungomare di Napoli, il tecnico dei campioni d’Italia Antonio Conte è stato intervistato a Raidue:

«Da quell’amma faticà è passato un anno, abbiamo faticato tanto a siamo riusciti a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici fatti quest’anno.

Si è creato un rapporto speciale con la città? Difficile non crearlo, una città passionale e ricca di entusiasmo. È una città che dà tutto e vuole anche tanto. Noi penso che gli abbiamo dato quello che avevamo e loro oggi ci stanno ripagando con questo affetto straordinario che bisogna veramente provare per capire cosa significa.

Le sensazioni? È sempre bello vincere, si lavora per fare qualcosa di bello e regalare queste giornate e sensazioni a noi che lavoriamo ma soprattutto ai tifosi. Sono davvero molto contento, festeggiare lo scudetto a Napoli è davvero qualcosa di straordinario.

Testa a testa con l’Inter? Onore a chi ha vinto ma anche all’Inter, perché abbiamo battuto una grandissima squadra che ha fatto un’annata straordinaria e sabato ha la possibilità di vincere la Champions. Questo ci fa ancora più onore.

Difficile staccarsi da tutto questo? Questo entusiasmo e questa passione sono qualcosa di straordinario e difficilmente li puoi trovare dappertutto».