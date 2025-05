Caressa: «Telecronaca di Inter-Barcellona esagerata? Facemmo la stessa telecronaca per Ajax-Napoli 1-6»

A Radio Deejay: «Anche gli svedesi sono impazziti al gol di Acerbi. Fosse stata la semifinale dei Mondiali, mi portavano via con l’ambulanza»

Polemiche per la telecronaca pro-Inter di Caressa e Bergomi durante Inter-Barcellona mercoledì da parte dei tifosi non-neroazzurri. Caressa questa mattina ha sfruttato lo spazio di Radio Deejay, durante la trasmissione Deejay Football Club per dire la sua.

Caressa: «Rispetto il giudizio di tutti ma alcune cose vanno dette»

Telecronaca esagerata?

«Rispetto il parere di tutti e il giudizio di tutti sempre e comunque ma alcune cose vanno dette. Chi lecitamente gufava, era contro l’Inter. Ma per un interista, questa partita resta nella storia, la racconterà ai nipoti e anche per chi l’ha vista da neutrale è indimenticabile. Per me andava vissuta così. Lo stadio urla, piove, sei in una bolla emozionale, se ami il calcio… Il calcio ha dominato sulla logica della partita, perché la partita a momenti non ha avuto logica».

«E poi io e Beppe abbiamo fatto la stessa telecronaca con la rimonta di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico, evviva il re, evviva il re. Anche Ajax-Napoli 0-5 (in realtà era 1-6, ndr), l’esaltazione di un Napoli stellare. Erano turni diversi è vero ma siamo così. Fosse stata la partita dell’Italia, semifinale dei Mondiali, mi portavano via con l’ambulanza, finivo peggio di Frattesi, è stata un’epopea, colpi di scena ogni 5 minuti. Nella classifica delle mie partite è sicuramente una delle primissime», continua il giornalista di Sky.

«Io e Beppe non abbiamo mai recitato, viviamo la telecronaca così, cerchiamo di trasmettere allo spettatore da casa quello che viviamo noi allo stadio. Cerchiamo di togliere i filtri del bravo giornalista e cerchiamo di trasmettere la passione. Tutti i telecronisti di tutto il mondo, anche i più compassati come gli svedesi, sono impazziti tutti al gol di Acerbi», la conclusione.

