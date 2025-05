Capello: «Merito a Conte per un’impresa che sembrava impossibile, ancor più dopo la cessione di Kvaratskhelia»

Su La Gazzetta: «Non avrei mai pensato che una squadra esperta come l’Inter buttasse via il campionato in questo modo»

Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport analizza la devastante prestazione dell’Inter contro la Lazio che, di fatto, butta via lo scudetto e di contro il miracolo Conte al Napoli.

“Non avrei mai pensato che una squadra esperta come l’Inter buttasse via il campionato in questo modo. E a questo punto, a una giornata dalla fine del torneo, credo proprio che per il Napoli sia fatta: ha conservato, sia pur con qualche patema contro un Parma che in casa si è confermato avversario molto ostico per le “grandi”, la lunghezza di vantaggio in classifica sui rivali e domenica prossima affronterà un Cagliari aritmeticamente salvo, mentre Inzaghi e i suoi andranno a Como al cospetto di una squadra pure, come i sardi, ormai tranquilla, ma che vorrà chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico un torneo condotto con un piglio autorevole e un gioco assai brillante per essere una neopromossa”.

I motivi, secondo Capello, non sono di natura fisica, ma mentale “E non è una questione di calo fisico, perché negli ultimi minuti, dopo il 2-2 laziale, erano tutti lì che correvano come pazzi. No, è un fatto di testa, mentale. Probabilmente il desiderio di risparmiare energie, pensando inconsciamente anche alla finale di Champions, forse la paura di un infortunio muscolare, che a questo punto della stagione è dietro l’angolo, ha fatto tirare i remi in barca alla squadra. Peccato per loro, perché il Napoli delle ultime uscite non è quello di qualche mese fa. Ma a maggior ragione va dato merito a Conte di aver probabilmente portato a compimento un’impresa che a inizio campionato in pochi pronosticavano, e forse ancor più dopo che a gennaio il tecnico del Napoli si è visto orfano del suo giocatore di maggior classe, quel Kvaratskhelia ceduto al Psg”.