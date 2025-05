Biglietti Napoli-Cagliari: attenti al secondary ticketing, si corre il rischio di non entrare (Repubblica)

Per Napoli-Cagliari non è consentito il cambio di utilizzatore. Chi li compra di seconda mano, corre il rischio di restare fuori

Repubblica Napoli, con Marco Azzi e Antonio Di Costanzo, fa il punto sull’organizzazione e soprattutto sui biglietti per Napoli-Cagliari. E ricorda di fare attenzione al secondary ticketing perché in questa gara non è consentito il cambio utilizzatore.

I biglietti – Sono già introvabili, anche se non è stato ancora ufficializzato dal Napoli il sold out. Lunedì pomeriggio la prevendita era stata riservata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card azzurra e si erano messi in fila virtuale sul sito della TicketOne in 400 mila. Ieri nuove code quando i botteghini sono stati riaperti per l’acquisto libero delle scorte residue di biglietti. Ma intanto impazza sul web il mercato nero. I tagliandi sono offerti a prezzi decuplicati e senza tenere conto che per la partita di dopodomani non è consentito il cambio di utilizzatore. Chi li compra di seconda mano, dunque, corre il rischio di essere respinto ai tornelli del Maradona per il controllo incrociato con i documenti. Resta invece ancora in piedi l’ipotesi di uno stadio quasi tutto azzurro, con valutazioni in corso sulla possibilità di destinare almeno una parte del settore Ospiti ai sostenitori della squadra di Conte, visto che al seguito del Cagliari sono annunciati solouna cinquantina di fedelissimi e sarebbe assurdo sprecare 2500 posti: l’idea è quella di regalarli, destinandoli a iniziative sociali, soprattutto a vantaggio dei bambini delle scuole.

Nelle prossime ore, potrebbero essere messi a disposizione del Napoli (e dei tifosi napoletani) altri biglietti per la partita di venerdì contro il Cagliari. A riportare la notizia è Il Mattino, che scrive:

“Buone notizie per i tifosi del Napoli, per la gara contro il Cagliari in programma venerdì 23 maggio alle ore 20.45 allo stadio Maradona potrebbero essere messi in vendita altri biglietti.

Infatti, si va verso la chiusura del settore ospiti ai tifosi del Cagliari. In tal modo, con modalità e prezzi da stabilire, i tifosi del Napoli potrebbero acquistare i biglietti previsti per i supporters sardi.

I tagliandi che saranno eventualmente messi a disposizione potrebbero essere circa 3mila. Si attende la decisione ufficiale”.

L’anticipazione di Bardelli

Una notizia che aveva anticipato Amedeo Bardelli, responsabile sport e business di TicketOne, ai microfoni di CalcioNapoli24:

«Settore ospiti aperto ai napoletani? Se ci sarà il divieto di trasferta ai tifosi del Cagliari, che sarà deciso tra oggi e domani, allora il settore ospiti potrà essere aperto ai tifosi del Napoli. Dipende solo dalla Questura».