C’è Beukema per il Napoli, il Bologna lo valuta 30 milioni di euro (Tmw)

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Napoli – oltre alla questione De Bruyne, Sudakov ed altri elementi della “fase offensiva” – starebbe lavorando sul mercato anche alla difesa, per rinforzare il reparto. Rrahmani e Buongiorno di certo resteranno, mentre Rafa Marin e Juan Jesus saluteranno con tutta probabilità. Se poi Conte – o chi per lui – l’anno prossimo decidesse per ripartire da una difesa a 3, sarebbero ben più di 1 gli acquisti difensivi da dover portare a termine. Intanto, Manna guarda in casa bologna. Di seguito quanto riportato dal noto sito che si occupa di mercato.

Beukema nel mirino del Napoli per la difesa, altrimenti si virerà su Solet (Tmw)

“Il Napoli ha messo nel mirino Sam Beukema del Bologna come primo obiettivo per la retroguardia. Il difensore centrale del Bologna è valutato circa 30 milioni di euro e potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato, a due anni dalla scadenza contrattuale. Un po’ come ha fatto con Buongiorno, il Napoli ha intenzione di avere un altro centrale di sicuro affidamento. Anche perché può giocare indifferentemente sia da centrale destro che da mancino. Certo, bisognerà capire quale sarà il tecnico, ma la sensazione è quella che ci sarà un assalto per lo stopper, che piace anche all’Inter e al Milan. L’alternativa principale è quella di Oumar Solet, dell’Udinese, che è valutato più o meno la stessa cifra. Forse qualcosa di meno. Più lontano invece Comuzzo“.