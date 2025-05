Baroni verso l’addio alla Lazio: possibile l’uscita consensuale (Gazzetta)

Marco Baroni e la Lazio sono sempre più destinati a dirsi addio. L’ex Hellas Verona non sarà più l’allenatore dei biancocelesti. Il triste epilogo di stagione, con la Lazio fuori da tutte le competizioni europee, ha suggerito a Lotito e Fabiani di dare la sterzata decisiva. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Baroni dice addio alla Lazio: uscita consensuale?

Entro domani andrà in scena un summit tra presidente, direttore sportivo e allenatore. La mancata qualificazione alle competizioni europee peserà molto sui bilanci del club. Baroni ha un altro anno di contratto a 1,3 milioni di euro ma, a differenza di quanto auspicato inizialmente, potrebbe non trattarsi di un esonero. Sempre più possibile, infatti, l’ipotesi di una risoluzione consensuale tra le parti. Anche in modo da liberare il tecnico per eventuali nuove proposte, come quella che si vocifera potrebbe avere dal Torino.

In attesa di definire la situazione relativa a Baroni, iniziano a circolare anche i primi nomi per la panchina. Questo è quanto riportato da Il Messaggero.

“A proposito della lista di gradimento, c’è l’ex Sergio Conceiçao ma soprattutto Thiago Motta, in cerca di rilancio. Lotito pensa in grande, addirittura all’amico Allegri, pura utopia considerate le ambizioni e lo stipendio. In realtà, basterebbe che il patron dimenticasse gli ultimi attriti sul mercato e andasse a richiamare Sarri per placare la rabbia di un popolo ripiombato nella contestazione e nello sconforto. Lotito non ama i cavalli di ritorno, ma il ds Fabiani spinge da mesi per questa soluzione, a tal punto da aver sondato in grande segreto anche gli umori dello spogliatoio”.