Atalanta, vertice Percassi-Gasperini entro sabato: l’idea è trattenere il tecnico (Corriere Bergamo)

L’Atalanta vorrebbe trattenere Gian Piero Gasperini. I Percassi sono pronti ad ascoltare le richieste del tecnico, che ha un contratto in scadenza nel 2026, ma aveva fatto intendere che potesse essere questa la sua ultima stagione con la Dea.

Vertice in casa Atalanta Percassi-Gasperini

Il Corriere di Bergamo scrive:

Con la Champions in tasca, e i relativi 55-60 milioni, l’Atalanta attende di capire il proprio futuro. Prima di Genoa [match che si terrà sabato 17 maggio, ndr] vertice Percassi-Gasperini. Il tecnico potrebbe anche ripensare le proprie scelte e rinnovare per 2 anni. Ma non sono escluse la rescissione o l’ipotesi che resti solo 12 mesi, a scadenza. La linea dei Percassi sarà quella di rispettare le sue intenzioni. Conquistata lunedì sera la quinta qualificazione Champions, si pensava a un incontro imminente. Dalle prime voci circolate ieri mattina sembrava che fosse già previsto in giornata, ma Pagliuca è ripartito da Bergamo e con il passare delle ore si è capito che i programmi erano diversi.

Ma cosa può succedere? Le ipotesi sono tre: proprietà e tecnico arrivano a un accordo per il prolungamento del contratto di Gasperini (in scadenza tra un anno: giugno 2026); oppure club e allenatore non trovano un’intesa e a quel punto restano due vie: le parti concordano di lasciarsi in armonia arrivando a una risoluzione consensuale del contratto, oppure decidono che il tecnico resta per l’ultimo anno senza altri accordi. La prima soluzione sarebbe la meno traumatica per l’ambiente. La seconda via porterebbe a un cambio storico per il calcio a Bergamo. La terza possibilità sarebbe una novità assoluta per la gestione Percassi, abituati a una programmazione di medio periodo.

Ma al momento nulla si può escludere. E la sensazione è che a indicare il percorso sarà anzitutto la volontà del tecnico. Sulla decisione di certo incideranno le richieste di Gasperini, legittimato dai risultati a chiedere precise garanzie per la squadra che verrà. E, all’opposto, peseranno le posizioni a loro modo immutabili dei Percassi, abituati per scelta a metabolizzare senza reazioni apparenti qualsiasi presa di posizione, ma storicamente fermissimi sui loro principi di gestione. Cioè: l’allenatore dà delle indicazioni tecniche, poi le scelte sono del club, e non possono prescindere.