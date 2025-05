Atalanta, tifosi contro Pagliuca per l’addio di Gasperini: “L’Atalanta non è plusvalenza, merita passione e rispetto”

Ansa: due striscioni a favore della permanenza Gasperini affissi alla sede del club. Uno recita: "Gasperini e società: avanti insieme per far sognare questa città".

Dopo il mancato accordo tra Gasperini e l’Atalanta per continuare insieme nella prossima stagione, i tifosi bergamaschi si sono scagliati contro la proprietà dopo che hanno lasciato che il tecnico andasse via.

La protesta dei tifosi dell’Atalanta contro Pagliuca

Secondo quanto riportato dall’Ansa:

Due striscioni a favore della permanenza di Gian Piero Gasperini all’Atalanta e di contestazione al proprietario statunitense, Stephen John Pagliuca sono stati affissi prima delle luci del giorno sull’inferriata a lato dell’ingresso della sede del club. “Gasperini e società: avanti insieme per far sognare questa città”, recita il primo. “Pagliuca: l’Atalanta non è plusvalenza, merita passione, rispetto e presenza”, la scritta sull’altro. Sempre in sede è stato appeso un terzo manifesto che ricorda i risultati della squadra, stagione per stagione, in questi nove anni insieme all’allenatore di Grugliasco. L’azionista di riferimento Pagliuca, in realtà, all’atto dell’acquisizione della maggioranza azionaria nel febbraio di tre anni fa, aveva lasciato la gestione sportiva alla famiglia Percassi senza essersi quindi mai occupato di contratti e rapporti coi tesserati.

Two banners have appeared in Zingonia over night: “Gasperini and society: forward together to make this city dream” “Pagliuca: Atalanta is not a capital gain. It deserves passion, respect and presence” pic.twitter.com/2jDXbVCHUX — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) May 30, 2025

Marchetti spiega:

«La Juventus o tiene Tudor oppure dovrà guardarsi intorno, tra le opzioni che ci sono è quella di Gasperini che ieri si è incontrato con la proprietà della Roma. Un passaggio fondamentale che è andato bene. Le parti si sono prese 48 ore di tempo perché il nodo è come affronterà al Roma i prossimi due mercati con le restrizioni Uefa. Il dubbio ora è se la Juve in queste 48 ore potrà inserirsi e soffiare Gasperini ai giallorossi».