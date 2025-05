Ad Amburgo festeggiano la promozione in Bundesliga, almeno 25 tifosi sono finiti in ospedale

Il ritorno nella massima serie tedesca dopo ben 7 anni. 19 tifosi sono feriti gravi e 1 è in pericolo di vita, il tutto per un invasione di campo al termine del 6-1 contro l’Ulm

La promozione in Bundesliga dell’Amburgo, dopo anni di delusioni e tentativi falliti, ha scatenato una gioia incontenibile tra i tifosi, culminata però in episodi drammatici e di certo ben poco edificanti. Ne parla Il Corriere dello Sport. L’euforia per il ritorno nella massima serie si è trasformata in caos e violenza, con conseguenze gravi per molti dei presenti (ci sono circa 25 feriti accertati). Di seguito, il resoconto degli scontri che hanno segnato una serata assurda per il calcio tedesco e per la Germania.

Amburgo, 25 feriti durante la festa per la promozione in Bundesliga

Così scrive il quotidiano:

“Fino a sette anni fa era l’unica squadra tedesca ad aver partecipato a tutte le stagioni della Bundesliga dalla sua nascita, poi la retrocessione nel 2018 e il “purgatorio” della 2.Bundesliga.

L’Amburgo è arrivato sempre tra le prime quattro, ma senza mai riuscire a tornare nella massima serie. Con la vittoria sull’Ulm per 6-1, il club è riuscito a otterene la promozione in Bundesliga scatenando una festa senza precedenti. Invasione di campo, cori e festeggiamenti, che però sono degenerati.

Almeno 25 le persone rimaste ferite durante le celebrazioni, di cui una in modo molto grave, “lotta tra la vita e la morte”. Oltre 56mila spettatori hanno scavalcato le transenne, alcuni gettandosi addirittura dagli spalti, e si sono poi lasciati andare con risse e atti di vandalismo. C’è stato bisogno delle forze dell’ordine per impedire che i tifosi arrivassero fino agli spogliatoi. Il corpo dei vigili del fuori di Amburgo ha dichiarato: “Dopo il fischio finale, alle 22.20, i tifosi hanno invaso il campo. Di conseguenza, alcuni tifosi sono rimasti feriti: 44 persone hanno ricevuto cure mediche, cinque sono rimaste leggermente ferite, 19 in modo grave e una persona è in pericolo di vita”.

In pratica al termine della gara tutti i tifosi dagli spalti si sono riversati in campo (rovinandolo, tra le altre cose ndr) e questa gioia irrefrenabile ha portato a diversi ferimenti.

Scenes when Hamburger SV, who had never been relegated from the Bundesliga until 2018, returned to the top division.pic.twitter.com/bnL6nwyBpt — Troll Football Media (@Troll__Footbal) May 10, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata