Allegri ha dato priorità all’Inter, De Laurentiis deve aspettare la finale di Champions (Tuttosport)

Secondo Tuttosport Massimiliano Allegri, in pole position per sostituire Conte al Napoli, avrebbe invece dato priorità all’Inter e aspetterà la finale di Champions per capire cosa farà Inzaghi che potrebbe accettare l’offerta faraonica dell’Arabia Saudita.

Scrive il quotidiano Tuttosport:

Tutto ruota attorno alla… finale di Champions. Perché dalla decisione di Simone Inzaghi sul futuro (con la sontuosa offerta araba sulla quale riflettere) si innescherà la catena degli allenatori in una sorta di effetto domino. Massimiliano Allegri è il principale nome per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli in caso di divorzio consensuale, ma lo stesso Max aspetta di capire cosa può succedere in casa Inter, qualora Inzaghi – ora comprensibilmente concentrato solo sulla fi nale di Monaco di Baviera – dovesse cedere alle tentazioni arabe, senza dimenticare, per quanto riguarda le valutazioni di Allegri, la variabile Milan, che sta sondando altre piste ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Così Aurelio De Laurentiis deve temporeggiare, guardando alle mosse di Allegri ma al tempo stesso pure provando a convincere Conte a proseguire l’avventura ai piedi del Vesuvio: ieri si è consumato il faccia a faccia che, per tanti, avrebbe dovuto essere risolutivo, ma che invece si è rivelato essere una tappa interlocutoria.

Inter, Marotta vuole Allegri e Allegri vuole Marotta. Ma Oaktree preferisce profili più giovani (Corsera)

C’è l’Inter su Allegri, De Laurentiis deve stare attento. Lo ha detto anche Giovanni Galeone stamattina nell’intervista alla Gazzetta dello Sport: «Temo che dovremmo aspettare ancora un po’ di giorni, perché comunque la situazione all’Inter mi sembra ancora da definire. Se Inzaghi vince la Champions, tutto bene. Ma se dovesse perderla, si finirebbe per dimenticare che in tre anni è andato due volte in finale: le sconfitte lasciano ferite».

Un modo elegante per sottolineare la corte nerazzurra ad Allegri. Marotta, un signore che di calcio ne capisce, vorrebbe portarlo lì se Simone Inzaghi dovesse andare in Arabia Saudita per 50 milioni a stagione.

Anche il Corriere della Sera scrive del sentimento corrisposto tra Marotta e Allegri:

Max Allegri, su cui il Napoli di De Laurentiis è in pole in caso di addio di Conte e il Milan vigila con attenzione, sarebbe il preferito del presidente Marotta. Ed è probabile che il sentimento sia reciproco. Ma la decisione finale spetta a Oaktree e piacciono profili più giovani, flessibili e accattivanti, a partire da Cesc Fabregas reduce da un’ottima stagione col Como neopromosso.

Allegri, il Napoli vuole chiudere subito per evitare inserimenti dell’Inter e del Milan (Di Marzio).

Ore calde in casa Napoli. Gianluca Di Marzio conferma che tra Conte e il Napoli si va verso la rottura. La cena di compleanno di ieri sera di De Laurentiis – con Conte invitato – ovviamente non sposta di una virgola i termini della questione. Come scritto stamattina, non si capisce per quel motivo a Napoli non ci si possa dire addio in maniera civile.

È Massimiliano Allegri la prima scelta di Aurelio De Laurentiis. Ma il presidente del Napoli vuole chiudere subito per evitare che si inseriscano Inter (dopo la finale di Champions) e Milan. A questo punto saranno decisive le prossime ore. Come accade per il conclave se non si chiude subito, Allegri potrebbe anche saltare.

Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sull’addio di Conte e su Allegri